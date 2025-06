Łukasz Jasina: Polityka jest czasami od wciskania kitu

Wzorujmy się na Izraelu, który cały czas utrzymuje Niemców w poczuciu winy za to, co zrobili 80 lat temu. My powinniśmy robić to samo - mówi Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 2021–2023.