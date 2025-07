Foto: PAP

Wowcza stanowi granicę obwodów donieckiego i dniepropietrowskiego. Niewielka rzeka w stepach w obecnych upałach jest raczej umowną przeszkodą. Rosjanie w czerwcu opanowali jej południowy brzeg, a już w lipcu przeprawiali się przez nią na drugi, północny, m.in. w rejonie wioseczki Dacznoje. – Bardzo wielu rosyjskich propagandystów reklamowało w internecie „flagowtyk” w okolicach Dacznego, które znajduje się już w obwodzie dniepropietrowskim. Co to jest „flagowtyk”? Jakaś rosyjska grupa szturmowa wbiega do jakiegoś miejsca, wtyka tam rosyjską flagę na jakimś budynku czy ziemiance, robi nagranie i publikuje to w internecie – wyjaśnia ukraiński analityk Denys Popowycz.

Wtykającym flagę w większości nie udaje się utrzymać miejsca pobytu, ale liczy się efekt propagandowy. Obecnie nie wiadomo, czy jacyś żywi Rosjanie są w Dacznym, dzień bowiem po ich „flagowtyku” podobny zrobili tam Ukraińcy.

Eksperci nie sądzą przy tym, by wdzieranie się Rosjan na teren obwodu dniepropietrowskiego miało jakieś znaczenie wojskowe. Ale wszyscy są zaniepokojeni sytuacją w tym rejonie, na południe od rzeki Wowczej, bowiem w drugiej połowie czerwca ukraińska obrona straciła tam stabilność. „Według mnie sytuacja na tym kierunku wygląda na o ileż bardziej niebezpieczną niż w obwodzie sumskim i zagraża groźniejszymi konsekwencjami” – sądzi Maszowec.

Rosyjskim wojskom sprzyja upalna pogoda

Z obecnie podbitych terenów w stepach Rosjanie – jeśli będą mieć odpowiednią siłę – mogą próbować dalekiego okrążenia od zachodu obrońców Pokrowska. Sprzyja im stepowy teren bez dużych przeszkód naturalnych i upalna pogoda. Tymczasem w obwodzie sumskim, który rosyjska armia najechała w maju, sytuacja się ustabilizowała. Atakujący utknęli pod koniec czerwca i nie widać, by mieli zasoby do przerwania zajadłej obrony. Wręcz przeciwnie, w dwóch miejscach musieli się cofać pod naporem ukraińskich wojsk.