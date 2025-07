Rozmowa Trump-Putin. „Cele specjalnej operacji wojskowej pozostają niezmienne”

Jak podaje rosyjska agencja RIA Nowosti, Putin zakomunikował Trumpowi, że Rosja jest gotowa do negocjacji pokojowych z Ukrainą, ale nie cofnie się o krok i osiągnie swoje cele, czyli „wyeliminowanie wszystkich przyczyn, które doprowadziły do obecnego stanu rzeczy, do obecnej konfrontacji”.

Putin podkreślił znaczenie rozwiązywania wszystkich kwestii spornych wyłącznie środkami politycznymi i dyplomatycznymi.

Rozmówcy nie poruszyli tematu częściowego wstrzymania dostaw amerykańskiej broni na Ukrainę, ogólnie natomiast omówili sytuację wokół Iranu i Syrii.

Strony zgodziły się kontynuować kontakty za pośrednictwem prezydenckich asystentów, departamentów polityki zagranicznej, ministerstw obrony.

W piątek rozmowa Trump–Zełenski

Wcześniej Financial Times poinformował, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent USA Donald Trump planują przeprowadzić rozmowę telefoniczną w piątek 4 lipca. Politico z kolei poinformowało, że Stany Zjednoczone i Ukraina pracują nad zorganizowaniem rozmowy telefonicznej między Trumpem a Zełenskim w związku z zawieszeniem dostaw broni.