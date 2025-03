Tuż przed rozpoczęciem rozmów szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha wskazał na czerwone linie, których przekroczenie spowoduje, że Kijów do rozejmu nie przystąpi. To formalne uznanie rosyjskich zdobyczy łącznie z Krymem, demilitaryzacja Ukrainy oraz zamknięcie jej drogi do NATO i Unii Europejskiej.

Tak jednak sprawy nie widzi Putin. Chce on, aby Trump zagwarantował, że już w trakcie 30-dniowego rozejmu ani Ameryka, ani Europa nie będą dostarczać Ukrainie broni. Byłby to niezwykle niebezpieczny precedens prowadzący do tego, czego Kijów ma prawo obawiać się najbardziej: ograniczenia w ewentualnym porozumieniu pokojowym wielkości ukraińskiej armii.

– Blisko milionowa ukraińska armia jest najlepszym gwarantem suwerenności Ukrainy – wskazuje w rozmowie z „Rz” Camille Grand, były zastępca sekretarza generalnego NATO.

Europa zamierza dalej zbroić Ukrainę. I to na wielką skalę

Wstrzymanie dostaw broni to nie jest coś, co rozważają europejskie mocarstwa. Przynajmniej na razie. W chwili, gdy Trump kończy rozmowę z Putinem, w Berlinie lądował Emmanuel Macron. Prezydent przyleciał na spotkania z odchodzącym kanclerzem Olafem Scholzem i przyszłym Friedrichem Merzem, aby omówić dalsze wsparcie dla Ukraińców. Zdaniem francuskiego przywódcy Europejczycy muszą być gotowi na wysłanie misji pokojowej do Ukrainy nawet bez zgody Moskwy. Dla Paryża to jest gwarancja, że Putin po przegrupowaniu wojsk ponownie nie uderzy w Ukrainę w nadchodzących miesiącach. Podobnie sprawy widzi rząd Wielkiej Brytanii. W Londynie we wtorek zebrali się szefowie sztabów generalnych kilkunastu krajów europejskich, aby przygotować szczegóły ukraińskiego przedsięwzięcia. W tym samym czasie Wołodymyr Zełenski był w Helsinkach, gdzie omawiał wsparcie wojskowe Finlandii dla swojego kraju. Z kolei w Brukseli przedstawicielka ds. zagranicznych UE Kaja Kallas stara się uzyskać od koalicji „chętnych krajów” 40 mld euro wsparcia w nadchodzącym roku. W ten sposób całkiem realna może okazać się sytuacja, w której Ukraina przy wsparciu wolnej Europy po prostu nie uzna ustaleń Trumpa z Putinem i będzie prowadzić działania wojskowe dalej.

Czytaj więcej Dyplomacja Rozmowa Trump-Putin. Prezydent Rosji postawił warunki „Kluczowym warunkiem zapobieżenia eskalacji konfliktu na Ukrainie musi być całkowite zaprzestanie zagranicznej pomocy wojskowej i dostarczanie informacji wywiadowczych Kijowowi” - takie między innymi informacje podają rosyjskie media po rozmowie Putina z Trumpem.

Ale nie jest też jasne, na ile sam Putin w ostatecznym rachunku wyda polecenie wstrzymania ognia. Rosyjski dyktator żywi przekonanie, że na froncie sytuacja układa się dla niego pomyślnie, jest w ofensywie. Zapowiedział on także, że w rozmowie z Trumpem podejmie kwestię „głębokich przyczyn” wybuchu wojny. Aby ją zakończyć, Moskwa domaga się nie tylko gwarancji neutralności Ukrainy i jej demilitaryzacji, ale także wycofania wojsk natowskich ze wschodniej flanki sojuszu.