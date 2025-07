1225. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie Foto: PAP

Obecna decyzja amerykańskiego departamentu obrony to trzecie w tym roku przerwanie pomocy Ukrainie. Jeszcze jesienią 2023 r., znajdujący się w opozycji, republikanie zablokowali w Kongresie pakiet pomocy i dopiero po pół roku zgodzili się go przyjąć. W obecnym roku prezydent Donald Trump na początku marca przerwał dostawy do Ukrainy oraz udzielanie jej informacji wywiadowczych, po kłótni w Białym Domu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Amerykanie tłumaczyli, że chcą, by „Ukraińcy zademonstrowali zaangażowanie w dobrej wierze w rozmowy pokojowe”.

Pomoc odblokowano po pięciu dniach, gdy prezydent Zełenski zgodził się na 30-dniowe, bezwarunkowe zawieszenie broni. Ale Władimir Putin nie zgodził się na nie.

W czerwcu zaś USA odebrały Ukrainie kilkanaście tysięcy rakiet przeciwlotniczych i zapalników do nich. Waszyngton twierdził, że są potrzebne na Bliskim Wschodzie.

– Nie wiadomo, czy obecnie cała pomoc nie zostanie wstrzymana i czy w ogóle zostaną wznowione jej dostawy – powiedział jeden z ukraińskich ekspertów wojskowych.

Waszyngton zadaje cios ukraińskiej obronie przeciwlotniczej

Według amerykańskich mediów na Ukrainę nie dojechały głównie pociski do systemów przeciwlotniczych. Przede wszystkim Patriot, które są jedyną skuteczną bronią przeciw rosyjskim rakietom balistycznym.