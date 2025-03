Ukraina bez pomocy USA. Kijów szuka planu B

Trump chce zawrzeć układ i doprowadzić do pokoju. Zamiast z nim się kłócić, w piątek trzeba było mu podziękować za udział w negocjacjach i opowiedzieć o naszych czerwonych liniach, których nie możemy przekroczyć. Stany Zjednoczone bez nas sobie poradzą, ale czy my sobie poradzimy bez USA? Ołeksij Honczarenko, deputowany Rady Najwyższej z frakcji Europejska Solidarność

Przeciwnicy polityczni Zełenskiego twierdzą, że prezydent musi dążyć do jak najszybszego porozumienia z USA. – Jeżeli chcą, by przeprosił, to powinien przeprosić. Powinniśmy zrobić wszystko, by odbudować te relacje. Trump chce zawrzeć układ i doprowadzić do pokoju. Zamiast z nim się kłócić, w piątek trzeba było mu podziękować za udział w negocjacjach i opowiedzieć o naszych czerwonych liniach, których nie możemy przekroczyć. Stany Zjednoczone bez nas sobie poradzą, ale czy my poradzimy sobie bez USA? – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Honczarenko, deputowany Rady Najwyższej i jeden z liderów opozycyjnej frakcji Europejska Solidarność.

Jego zdaniem rządzący w Kijowie powinni się zgodzić na zawieszenie broni, nawet jeżeli Zachód przed tym nie udzieli Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. – A czy nasza armia zbliża się do Moskwy? Musimy godzić się na wszystkie opcje, jeżeli to nie wymaga naszej kapitulacji i nie godzi w naszą suwerenność. Bo to my tracimy nasze terytoria i naszych ludzi. Powoli, ale tracimy. A już po tym będziemy rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa – uważa.

Przekonuje też, że umowa z USA w sprawie ukraińskich surowców naturalnych jest „bardzo wstępna” i do niczego nie zobowiązuje Kijów. – To takie memorandum, reszta ma być negocjowana później. Dzisiaj tematem przewodnim jest pokój i my powinniśmy znaleźć porozumienie w tej sprawie z Trumpem. Niestety, dzisiaj już wybieramy pomiędzy opcją złą i bardzo złą – mówi ukraiński parlamentarzysta.

Ukraina produkuje 30 proc. broni niezbędnej na froncie. Skąd pochodzi reszta?

We wtorek premier Ukrainy Denys Szmyhal uspokajał dziennikarzy w Kijowie, że Ukraina zrobi wszystko, by pomoc wojskowa USA była kontynuowana „na dotychczasowym poziomie”. Deklarował też chęć podpisania porozumienia z USA w sprawie zasobów naturalnych. Zdradził, że Ukraina obecnie jest w stanie wyprodukować jedynie 30 proc. broni niezbędnej na froncie wojny z Rosją. Reszta dotychczas docierała z USA i Europy.