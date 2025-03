W poniedziałek Trump ponownie stwierdził, że Zełenski powinien bardziej doceniać amerykańską pomoc. Prezydenta USA zirytowały słowa prezydenta Ukrainy, który, cytowany przez AP, stwierdził, że koniec wojny jest „bardzo, bardzo daleko”. „To najgorsze oświadczenie, jakie mógł wygłosić Zełenski” - napisał Trump w serwisie Truth Social, dodając, że „Ameryka nie będzie tego dłużej tolerować”. Prezydent USA zrobił też błąd w zapisie nazwiska Zełenskiego (napisał: „Zelenskyy” zamiast „Zalensky”).



Według szacunków Komitetu na rzecz Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego Kongres USA od początku agresji Rosji na Ukrainę zatwierdził przekazanie nad Dniepr pomocy o wartości 175 mld dolarów. Pomoc wojskowa przekazana Ukrainie przez USA szacowana jest na ponad 66 mld dolarów.



Wartość pomocy międzynarodowej dla Ukrainy w okresie 24 stycznia 2022 - 31 grudnia 2024 Foto: PAP

Poniedziałkowa decyzja o wstrzymaniu pomocy wojskowej prawdopodobnie obejmuje również dostawy pomocy zatwierdzonej jeszcze przez administrację Joe Bidena.



Stany Zjednoczone nadal gotowe podpisać umowę surowcową z Ukrainą

Jednocześnie Trump, w czasie poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami w Białym Domu wyraził przekonanie, że nadal możliwe jest podpisanie umowy surowcowej z Ukrainą. USA postrzegają tę umowę jako formę rekompensaty dla Waszyngtonu za pomoc przekazaną Kijowowi a jednocześnie rodzaj gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, poprzez gospodarcze zaangażowanie USA nad Dnieprem. Kijów sygnalizuje jednak, że chciałby otrzymać od USA silniejsze gwarancje bezpieczeństwa. Trump pytany w poniedziałek, czy jego zdaniem sprawa umowy jest już nieaktualna, odparł: „Nie sądzę”. Jak dodał jest to „świetna umowa” dla USA. Więcej na jej temat ma mówić we wtorek wieczorem, w czasie orędzia do Kongresu.



W wywiadzie udzielonym Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance zaapelował do Zełenskiego, by podpisał umowę. - Jeśli chce się prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa, jeśli chce się zapewnienia, że Władimir Putin ponownie nie najedzie Ukrainy, najlepszą gwarancją bezpieczeństwa jest zapewnienie Ameryce korzyści gospodarczych – stwierdził.