Donald Trump komentując te publikacje powtórzył, że program nuklearny Iranu został zniszczony i oskarżył media o publikowanie nieprawdziwych informacji. Na konferencji z Ruttem powtórzył, że obiekty nuklearne zaatakowane przez USA zostały „całkowicie zniszczone”

- 14 dużych bomb zrzuconych na obiekty nuklearne w Iranie, sądzę, że to było kluczowe, by zrobić wszystko co możliwe, aby odebrać potencjał nuklearny Irańczykom – mówił w Hadze Rutte dodając, że NATO zawsze stało na stanowisku, iż Iran nie powinien mieć broni atomowej.

W kontekście publikacji przez Trumpa prywatnej informacji, jaką otrzymał od Ruttego, sekretarz generalny NATO mówił, że nie ma z tym problemu.

- To, co napisałem w tej wiadomości tekstowej do niego... dla mnie to całkowicie w porządku, że to opublikował. To stwierdzenie faktu – mówił Rutte. Na pytanie czy nie było to odrobinę zawstydzające, biorąc pod uwagę, na przesadnie pochwalny ton wypowiedzi, Rutte odparł: „absolutnie nie”.

Donald Trump twierdzi, że atak na Iran pomoże zakończyć wojnę w Strefie Gazy

Trump mówi z kolei, że amerykańskie ataki na Iran mogą pomóc w doprowadzeniu do przełomu w wojnie, jaką od 7 października 2023 roku Izrael prowadzi z Hamasem. Po niespodziewanym ataku Hamasu na Izrael Tel Awiw rozpoczął operację odwetową w Strefie Gazy, która trwa do dziś. 19 stycznia, tuż przed zaprzysiężeniem Trumpa, Hamas i Izrael zawarły rozejm, ale załamał się on w marcu.