CNN zastrzega, że analiza skutków amerykańskich bombardowań nadal jest prowadzona i ocena wywiadowcza sytuacji może ulec zmianie. Jednak dwa źródła zbliżone do sprawy twierdzą, że irańskie zapasy wzbogaconego uranu (Iran wzbogacił go do 60 proc., budowa bomby atomowej wymaga uranu wzbogaconego do poziomu 90 proc.) nie zostały zniszczone. Jeden z rozmówców CNN twierdzi też, że irańskie wirówki do wzbogacania uranu pozostały w dużej mierze „nietknięte”. Kolejne źródło potwierdza wcześniejsze doniesienia, że Iran, spodziewając się amerykańskiego ataku, przeniósł wzbogacony uran.

W efekcie amerykańskie naloty miały cofnąć irański program nuklearny „co najwyżej o kilka miesięcy” – mówi rozmówca CNN.

Uwagę zwraca fakt, że ośrodek w Isfahanie został ostrzelany jedynie pociskami manewrującymi Tomahawk. Ma to być konsekwencja przekonania, że podziemne struktury tego największego irańskiego ośrodka badań atomowych znajdują się na tyle głęboko pod ziemią, że nawet amerykańskie bomby penetrujące GBU-57 nie są w stanie się do nich przebić.

Z kolei „New York Times”, powołując się na ten sam raport, pisze, że bombardowanie ośrodków w Fordo i Natanz nie uszkodziło ich podziemnych struktur. Z ustaleń amerykańskiego wywiadu, przeprowadzonych przed atakiem, miało wynikać, że Iran potrzebuje trzech miesięcy, by zbudować bombę atomową. Nalot amerykańskich bombowców B-2 miał opóźnić realizację tego celu o „mniej niż sześć miesięcy”.

Z szacunków strony izraelskiej wynika, że program nuklearny Iranu został opóźniony o dwa lata. Izrael ma również przyznawać, że amerykańskie uderzenie na irańskie ośrodki związane z programem nuklearnym wyrządziło mniejsze zniszczenia, niż pierwotnie sądzono.

Biały Dom nie zgadza się z oceną wywiadu wojskowego USA. Steve Witkoff: Ośrodek w Fordo został unicestwiony

Biały Dom potwierdza, że wywiad wojskowy dokonał takiej oceny sytuacji, ale się z nią nie zgadza. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, że raport wywiadu w tej sprawie miał klauzulę „ściśle tajne” i ubolewa, że „anonimowy, niskiego szczebla frajer z wywiadu” przekazał go CNN. „Wyciek (...) jest oczywistą próbą zdyskredytowania prezydenta Trumpa i dzielnych pilotów bojowych, którzy przeprowadzili doskonale wykonaną misję, by unicestwić irański program atomowy. Wszyscy wiedzą, co się dzieje, gdy zrzuci się 14 ważących 30 tys. funtów (ok. 13,6 ton – red.) bomb dokładnie na cele: całkowite zniszczenie” – napisała Leavitt w oświadczeniu.