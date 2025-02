„Biały Dom stara się ograniczyć wolność prasy opisaną w konstytucji i przyznał publicznie, że ogranicza dostęp do wydarzeń, by ukarać serwis informacyjny za nieużywanie preferowanego przez administrację języka” - napisał z kolei Eugene Daniels, prezes Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu.



Biały Dom: Używanie nazwy Zatoka Meksykańska to kłamstwo

Sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że decyzje o dopuszczaniu mediów do wydarzeń organizowanych przez Biały Dom zależą od prezydenta. Dodała, że używanie nazwy Zatoka Meksykańska jest „kłamstwem”, za które organizacje medialne będą pociągane do odpowiedzialności. - Rezerwujemy sobie prawo do decydowania o tym, kto ma dostęp do Gabinetu Owalnego – podkreśliła.



Dziennikarze AP nie mają dostępu do Białego Domu od wtorku.



Trump zmienił też nazwę najwyższego szczytu USA zmieniając, przywróconą jej przez Baracka Obamę nazwę Denali, na „McKinley”, by uhonorować Williama McKinleya, zamordowanego w 1901 roku prezydenta USA. W tym przypadku AP zaczęła stosować nową nazwę, ponieważ szczyt znajduje się na terytorium USA i decyzja prezydenta dotycząca jego nazwy jest wiążąca również poza granicami Stanów Zjednoczonych – tłumaczy agencja.