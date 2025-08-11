Aktualizacja: 11.08.2025 17:34 Publikacja: 11.08.2025 16:40
Donald Tusk
Foto: PAP/Mikołaj Kuras
Głosując na PiS i Karola Nawrockiego Polacy odreagowywali ostatnie 36 lat. Nowy prezydent, oferując rozwiązania podatkowe korzystne dla bogatych, wciąż będzie bardziej ludowy niż jakikolwiek polityk Platformy Obywatelskiej. Jeśli włożyć w usta Donalda Tuska sejmowe przemówienie nowego prezydenta („Nie ma Polski A i B”) na końcu i tak premierowi zabraknie wiarygodności. Choć Tusk miał w sobie więcej „chłopaka z bloku”, który poznał smak fizycznej pracy, niż Jarosław Kaczyński. KO płaci jednak cenę za błędy III Rzeczpospolitej i jej elit.
Prawdą jest, że są obszary, w których PiS ludową partię wyłącznie udaje (to np. polityka mieszkaniowa – Prawo i Sprawiedliwość nadawało priorytet bankom i deweloperom). Zresztą z pojęciem ludu się buksujemy: z jednej strony to wytrych, z drugiej gadżet. Ale czy Platforma Obywatelska miała kiedykolwiek być partią ludową?
Mogłaby za to być partią aspiracji. Zresztą taką kiedyś była. I premier Donald Tusk jeszcze całkiem niedawno dobrze o tym pamiętał: zapowiadając podjęcie starań o organizację letnich igrzysk olimpijskich w Polsce, odwołał się do Euro 2012, które było wielkim projektem infrastrukturalnym.
Być może więc kluczowe dziś okazuje się to, że PiS chce być partią dla tych, którzy mają aspiracje, a Platforma Obywatelska przegapiła ten moment.
Czytaj więcej
Z jakiegoś powodu wszystkie porażki III Rzeczypospolitej mają twarz Donalda Tuska, a nie Jarosław...
Karolina Kłopocka w serwisie „Mam prawo wiedzieć” policzyła: w kampanii Karol Nawrocki częściej niż Rafał Trzaskowski odwiedzał mniejsze miejscowości. „O najmniejsze miasta walczyła jedynie prawica” (oprócz Nawrockiego, przed pierwszą turą robili to Grzegorz Braun i Sławomir Mentzen) – podsumowuje Kłopocka. Platforma Obywatelska przegapiła więc również moment narodzin aspiracji w tzw. Polsce powiatowej.
A skoro tak, można więc już tylko się śmiać z frazy o „tradycyjnym kształcie CPK”, która pojawiła się w projekcie prezydenckiej ustawy podpisanej przez Karola Nawrockiego (niezaprzeczalnie jest śmieszna), podczas gdy temat Centralnego Portu Komunikacyjnego i wszystkiego tego, co reprezentuje właściwie leżał na ulicy. Idąc do wyborów w 2023 roku PiS go przecież nie podjął. Dlaczego więc premier Donald Tusk i Koalicja Obywatelska są dziś w sytuacji, w której działają reaktywnie, tłumacząc że nikt nie zamyka projektu?
Czytaj więcej
Wielkie inwestycje wymagają nadzwyczajnych rozwiązań prawnych, ale rozsądnych i kompleksowych. In...
Prawica dokonała korekty kursu. Natomiast pierwsza reakcja obozu liberalnego już zawsze będzie sprowadzać się do okrzyku o „gigantomanii”. I długich miesięcy, w których koalicja rządząca w sprawie CPK kluczyła, ostatecznie ponosząc komunikacyjną klęskę. Donald Tusk stracił masę czasu, podczas gdy wielki projekt infrastrukturalny byłby dla niego czymś naturalnym. Było grzęznąć w rozliczeniach i pseudoanalizie wyników wyborów prezydenckich?
Jeśli zaś argumentem przeciw rzekomym „mocarstwowym planom” było to, że są do załatwienia sprawy zupełnie podstawowe, to na przykładzie ustawy o asystencji osobistej rząd Donalda Tuska pokazał, że i temu nie jest w stanie sprostać.
Z jakichś powodów do Platformy pewne rzeczy się przyklejają, a PiS okazuje się teflonowy. I politycy KO muszą znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Platforma Obywatelska dała sobie przyprawić gębę tej, dla której CPK to fanaberia. W ogóle nie zrozumiała emocji. A przecież to są jej korzenie.
Pisząc na co dzień o polityce historycznej obserwuję, że czas dla sympatyzujących z Tuskiem elit zatrzymał się w latach 90. Jakby nie chciały się rozwijać, ma być, jak jest. To zapętlony świat AWS-u i publicystyki Adama Michnika. Tymczasem PiS jest już w 2027 roku. I tam właśnie z myśleniem o CPK powinien być Donald Tusk.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Głosując na PiS i Karola Nawrockiego Polacy odreagowywali ostatnie 36 lat. Nowy prezydent, oferując rozwiązania podatkowe korzystne dla bogatych, wciąż będzie bardziej ludowy niż jakikolwiek polityk Platformy Obywatelskiej. Jeśli włożyć w usta Donalda Tuska sejmowe przemówienie nowego prezydenta („Nie ma Polski A i B”) na końcu i tak premierowi zabraknie wiarygodności. Choć Tusk miał w sobie więcej „chłopaka z bloku”, który poznał smak fizycznej pracy, niż Jarosław Kaczyński. KO płaci jednak cenę za błędy III Rzeczpospolitej i jej elit.
Prezydent Karol Nawrocki 3 września pojawi się w Białym Domu. Ale wtedy los naszego wschodniego sąsiada może być...
Za złe rozdysponowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy odpowiada ministerstwo podległe Polsce 2050. Premier D...
Zastanawiam się, ile razy Karol Nawrocki odwiedził plac budowy w Baranowie, ile razy zechciał spotkać się ze szt...
Przed szczytem na Alasce nie wiadomo najważniejszego: czy prezydent USA Donald Trump będzie bronił utrzymania su...
Sprawa środków z KPO, które niektórzy przedsiębiorcy z branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej) chcieli wykorz...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas