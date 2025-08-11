Aktualizacja: 11.08.2025 18:40 Publikacja: 11.08.2025 18:33
Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez
Uribe, członek znanej rodziny politycznej i prawicowy poseł opozycji, został postrzelony 7 czerwca w Bogocie, gdzie przemawiał w ramach kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2026 roku.
Jego żona, Maria Claudia Tarazona, poinformowała o jego śmierci w mediach społecznościowych. „Proszę Boga, aby pokazał mi drogę, jak nauczyć się żyć bez ciebie” – napisała. „Spoczywaj w pokoju, miłości mojego życia, zaopiekuję się naszymi dziećmi”– dodała.
Atak sprzed dwóch miesięcy był największym wybuchem przemocy politycznej w Kolumbii od około dwóch dekad i przywołał wspomnienia burzliwych lat 80. i 90., kiedy to w oddzielnych atakach, za które obwiniono kartele narkotykowe, zamordowano czterech kandydatów na prezydenta.
Czytaj więcej
W stolicy Kolumbii doszło do zamachu. 39-letni senator Miguel Uribe Turbay, możliwy opozycyjny ka...
Szpital w stolicy kraju, gdzie wyborcy Uribe regularnie czuwali podczas jego leczenia i kolejnych operacji, poinformował w weekend, że jego stan pogorszył się z powodu krwotoku w ośrodkowym układzie nerwowym. W poniedziałek ogłoszono, że zmarł.
Były prezydent Alvaro Uribe, lider partii Centrum Demokratyczne, napisał na X, że „zło niszczy wszystko; zabili nadzieję”. „Niech walka Miguela będzie światłem, które oświetli właściwą drogę Kolumbii” – dodał były prezydent, który na początku tego miesiąca został skazany na 12 lat aresztu domowego za nadużycie prawa i przekupstwo urzędnika publicznego.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio napisał na X, że jest głęboko zasmucony tą wiadomością. „Stany Zjednoczone solidaryzują się z rodziną zmarłego, z narodem kolumbijskim, zarówno w żałobie, jak i w domaganiu się sprawiedliwości dla sprawców”.
W związku z zabójstwem aresztowano sześć osób, w tym dwóch mężczyzn, którzy według prokuratora generalnego spotkali się w Medellin, aby zaplanować zabójstwo. 15-latek oskarżony o dokonanie zabójstwa został aresztowany w ciągu kilku godzin od popełnienia zbrodni, ale policja twierdzi, że poszukuje „autorów intelektualnych” ataku.
Na nagraniu wideo z aresztowania chłopca w czerwcu słychać, jak krzyczy, że został wynajęty przez lokalnego handlarza narkotyków.
Czytaj więcej
Gdy przychodzi nocna zmiana, Polacy wracają do domu, a ich miejsce zajmują Kolumbijczycy. Tak dzi...
Minister obrony Pedro Sanchez obiecał w poniedziałek, że złapie sprawców. „Nie pozwolimy, aby przemoc zastraszyła lub uciszyła głosy polityczne potrzebne w naszej demokracji” – napisał na X.
Jego ministerstwo poinformowało, że za informacje prowadzące do identyfikacji i schwytania sprawców wyznaczono nagrodę w wysokości 3 mld peso (około 740 tys. dolarów), a Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie pomagają w śledztwie.
Śmierć senatora Uribe, ojca i ojczyma, stanowi kolejną tragedię w burzliwej historii jego rodziny. Jego matka, dziennikarka Diana Turbay, zginęła w 1991 roku podczas nieudanej akcji ratunkowej po porwaniu przez kartel z Medellin, kierowany przez barona narkotykowego Pablo Escobara.
Sam Uribe cieszył się szybkim awansem politycznym jako prawicowy poseł partii Centrum Demokratycznego i kandydat na prezydenta znany z ostrej krytyki lewicowego rządu prezydenta Gustavo Petro. W filmach opublikowanych w mediach społecznościowych w dniu, w którym został postrzelony, Uribe wezwał do poszanowania podziału władzy i odrzucił referendum forsowane przez Petro w sprawie ustawy o reformie prawa pracy.
Krytykował również ograniczenia nałożone przez prezydenta na przemysł naftowy, obiecując plan przyciągnięcia inwestycji i zapewnienia firmom bezpieczeństwa prawnego.
Czytaj więcej
W czym Polacy są podobni do Kolumbijczyków? Jesteśmy rodzinni, gościnni i wyrośliśmy na katolicyz...
W wieku 25 lat został wybrany do rady miasta Bogoty, gdzie był prominentnym przeciwnikiem Petro, ówczesnego burmistrza stolicy, krytykując jego sposób zarządzania gospodarką odpadami i programami społecznymi. W wyborach parlamentarnych w 2022 r. Uribe stanął na czele listy do Senatu z ramienia partii Centrum Demokratycznego. Od czasu zamachu miejsce Uribe w Senacie zostało przykryte kolumbijską flagą.
Jego dziadek ze strony matki, Julio Cesar Turbay, był prezydentem Kolumbii w latach 1978-1982, a dziadek ze strony ojca, Rodrigo Uribe Echavarria, stał na czele Partii Liberalnej i wspierał zwycięską kampanię prezydencką Virgilio Barco w 1986 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Uribe, członek znanej rodziny politycznej i prawicowy poseł opozycji, został postrzelony 7 czerwca w Bogocie, gdzie przemawiał w ramach kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2026 roku.
Jego żona, Maria Claudia Tarazona, poinformowała o jego śmierci w mediach społecznościowych. „Proszę Boga, aby pokazał mi drogę, jak nauczyć się żyć bez ciebie” – napisała. „Spoczywaj w pokoju, miłości mojego życia, zaopiekuję się naszymi dziećmi”– dodała.
Prezydent Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że przejmie kontrolę nad policją w Waszyngtonie i wyśle Gwardię N...
Jeśli Kijów odrzuci umowę, którą Trump zamierza uzgodnić z Putinem, Ameryka może całkowicie wycofać się ze wspar...
Prezydent Donald Trump zapowiedział, że stolica Stanów Zjednoczonych „będzie bezpieczniejsza i piękniejsza niż...
Donald Trump jest gotowy uzgodnić z rosyjskim dyktatorem w piątek na Alasce rozbiór Ukrainy. Kijów i Europejczyc...
Instytut Współpracy Polsko–Węgierskiej im. Wacława Felczaka, powołany podczas obiadu Jarosława Kaczyńskiego i Vi...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas