Kandydat na prezydenta Kolumbii zmarł dwa miesiące po zamachu

Kolumbijski senator i kandydat na prezydenta Miguel Uribe, który dwa miesiące temu został postrzelony w głowę podczas kampanii wyborczej, zmarł w poniedziałek w wieku 39 lat - poinformował szpital, w którym był leczony.

Publikacja: 11.08.2025 18:33

Kandydat na prezydenta Kolumbii zmarł dwa miesiące po zamachu

Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Przemysław Malinowski

Uribe, członek znanej rodziny politycznej i prawicowy poseł opozycji, został postrzelony 7 czerwca w Bogocie, gdzie przemawiał w ramach kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2026 roku.

Jego żona, Maria Claudia Tarazona, poinformowała o jego śmierci w mediach społecznościowych. „Proszę Boga, aby pokazał mi drogę, jak nauczyć się żyć bez ciebie” – napisała. „Spoczywaj w pokoju, miłości mojego życia, zaopiekuję się naszymi dziećmi”– dodała.

Atak sprzed dwóch miesięcy był największym wybuchem przemocy politycznej w Kolumbii od około dwóch dekad i przywołał wspomnienia burzliwych lat 80. i 90., kiedy to w oddzielnych atakach, za które obwiniono kartele narkotykowe, zamordowano czterech kandydatów na prezydenta.

Śmierć Miguela Uribe największym atakiem politycznym w Kolumbii od lat

Szpital w stolicy kraju, gdzie wyborcy Uribe regularnie czuwali podczas jego leczenia i kolejnych operacji, poinformował w weekend, że jego stan pogorszył się z powodu krwotoku w ośrodkowym układzie nerwowym. W poniedziałek ogłoszono, że zmarł.

Były prezydent Alvaro Uribe, lider partii Centrum Demokratyczne, napisał na X, że „zło niszczy wszystko; zabili nadzieję”. „Niech walka Miguela będzie światłem, które oświetli właściwą drogę Kolumbii” – dodał były prezydent, który na początku tego miesiąca został skazany na 12 lat aresztu domowego za nadużycie prawa i przekupstwo urzędnika publicznego.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio napisał na X, że jest głęboko zasmucony tą wiadomością. „Stany Zjednoczone solidaryzują się z rodziną zmarłego, z narodem kolumbijskim, zarówno w żałobie, jak i w domaganiu się sprawiedliwości dla sprawców”.

Sześciu zatrzymanych w sprawie zamachu na Miguela Uribe, w tym 15-latek

W związku z zabójstwem aresztowano sześć osób, w tym dwóch mężczyzn, którzy według prokuratora generalnego spotkali się w Medellin, aby zaplanować zabójstwo. 15-latek oskarżony o dokonanie zabójstwa został aresztowany w ciągu kilku godzin od popełnienia zbrodni, ale policja twierdzi, że poszukuje „autorów intelektualnych” ataku.

Na nagraniu wideo z aresztowania chłopca w czerwcu słychać, jak krzyczy, że został wynajęty przez lokalnego handlarza narkotyków.

Minister obrony Kolumbii zapowiada schwytanie sprawców

Minister obrony Pedro Sanchez obiecał w poniedziałek, że złapie sprawców. „Nie pozwolimy, aby przemoc zastraszyła lub uciszyła głosy polityczne potrzebne w naszej demokracji” – napisał na X.

Jego ministerstwo poinformowało, że za informacje prowadzące do identyfikacji i schwytania sprawców wyznaczono nagrodę w wysokości 3 mld peso (około 740 tys. dolarów), a Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie pomagają w śledztwie.

Śmierć senatora Uribe, ojca i ojczyma, stanowi kolejną tragedię w burzliwej historii jego rodziny. Jego matka, dziennikarka Diana Turbay, zginęła w 1991 roku podczas nieudanej akcji ratunkowej po porwaniu przez kartel z Medellin, kierowany przez barona narkotykowego Pablo Escobara.

Kariera polityczna Uribe – droga od Bogoty do walki o prezydenturę

Sam Uribe cieszył się szybkim awansem politycznym jako prawicowy poseł partii Centrum Demokratycznego i kandydat na prezydenta znany z ostrej krytyki lewicowego rządu prezydenta Gustavo Petro. W filmach opublikowanych w mediach społecznościowych w dniu, w którym został postrzelony, Uribe wezwał do poszanowania podziału władzy i odrzucił referendum forsowane przez Petro w sprawie ustawy o reformie prawa pracy.

Krytykował również ograniczenia nałożone przez prezydenta na przemysł naftowy, obiecując plan przyciągnięcia inwestycji i zapewnienia firmom bezpieczeństwa prawnego.

W wieku 25 lat został wybrany do rady miasta Bogoty, gdzie był prominentnym przeciwnikiem Petro, ówczesnego burmistrza stolicy, krytykując jego sposób zarządzania gospodarką odpadami i programami społecznymi. W wyborach parlamentarnych w 2022 r. Uribe stanął na czele listy do Senatu z ramienia partii Centrum Demokratycznego. Od czasu zamachu miejsce Uribe w Senacie zostało przykryte kolumbijską flagą.

Jego dziadek ze strony matki, Julio Cesar Turbay, był prezydentem Kolumbii w latach 1978-1982, a dziadek ze strony ojca, Rodrigo Uribe Echavarria, stał na czele Partii Liberalnej i wspierał zwycięską kampanię prezydencką Virgilio Barco w 1986 roku.

Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
