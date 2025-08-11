Uribe, członek znanej rodziny politycznej i prawicowy poseł opozycji, został postrzelony 7 czerwca w Bogocie, gdzie przemawiał w ramach kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2026 roku.

Jego żona, Maria Claudia Tarazona, poinformowała o jego śmierci w mediach społecznościowych. „Proszę Boga, aby pokazał mi drogę, jak nauczyć się żyć bez ciebie” – napisała. „Spoczywaj w pokoju, miłości mojego życia, zaopiekuję się naszymi dziećmi”– dodała.

Atak sprzed dwóch miesięcy był największym wybuchem przemocy politycznej w Kolumbii od około dwóch dekad i przywołał wspomnienia burzliwych lat 80. i 90., kiedy to w oddzielnych atakach, za które obwiniono kartele narkotykowe, zamordowano czterech kandydatów na prezydenta.

Śmierć Miguela Uribe największym atakiem politycznym w Kolumbii od lat

Szpital w stolicy kraju, gdzie wyborcy Uribe regularnie czuwali podczas jego leczenia i kolejnych operacji, poinformował w weekend, że jego stan pogorszył się z powodu krwotoku w ośrodkowym układzie nerwowym. W poniedziałek ogłoszono, że zmarł.