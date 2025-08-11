Kaja Kallas, przedstawicielka ds. zagranicznych UE, zwołała w poniedziałek nadzwyczajne, zdalne spotkanie szefów dyplomacji krajów Unii oraz ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy. Cel: opracowanie strategii, która przekona Donalda Trumpa do zaproszenia na piątkowy szczyt w Alasce Wołodymyra Zełenskiego.

Misja nie wydaje się z góry skazana na porażkę, choć szanse na sukces są niewielkie.

– Jednym z głównych problemów jest to, że Putin nie chce spotkać się z Zełenskim. Musimy to zmienić – powiedział wiceprezydent USA JD Vance, który od paru dni przebywa w Wielkiej Brytanii.

– Udział Zełenskiego jest z pewnością możliwy. W końcu to porozumienie musi być zaakceptowane przez wszystkie strony. W ostatecznym rachunku zależy to jednak od prezydenta Trumpa – dodał amerykański ambasador przy NATO Matthew Whitaker.

Trump jest impulsywny, chce szybkiego sukcesu. Dlatego może przyjąć plan Putina

Europejczycy uważają, że w Alasce powinno zostać uzgodnione bezwarunkowe zawieszenie broni, którego złamanie pociągałoby za sobą wprowadzenie przez UE, USA i Wielką Brytanię sankcji wtórnych na kraje, które sprowadzają towary z Rosji. Dopiero później miałyby się rozpocząć rozmowy pokojowe.