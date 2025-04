Pociski 155 mm na eksport

Po podpisaniu tej umowy rozpocznie się proces pozyskiwania niezbędnych pozwoleń. Jak mówi jeden z rozmówców „Rzeczpospolitej”, prace budowalne powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku. Później potrzebnych będzie 13-15 miesięcy na budowę i „umaszynowienie” oraz 2-3 miesiące na rozruch.

Jako czynnik ryzyka postrzegany jest proces pozyskania koncesji od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W optymistycznym wariancie pierwsze pociski mogłyby zostać złożone na początku 2027 r., bardziej realny wydaje się jednak koniec 2027 r. lub początek 2028 r. Koszty tej inwestycji to ok. 100 mln zł.

AMC Group nastawia się tylko na klientów zagranicznych. Pocisk, który ma być składany w Słupi Koneckiej nie ma odpowiedniej certyfikacji, by mógł być używany przez armatohaubice Krab albo K9, które są w Wojsku Polskim. – Biurokracja w resorcie obrony jest tak duża, że prościej jest sprzedawać takie pociski np. Ukrainie czy klientom z Bliskiego Wschodu – mówi nasz rozmówca. Warto jednak też pamiętać o tym, że pocisk M107 ma zasięg podstawowy ok. 20 km i by go znacznie wydłużyć potrzebne jest zamontowanie tzw. gazogeneratora.

Kto będzie wytwarzał amunicję 155 mm w Polsce

Planowana inwestycji w Słupi Koneckiej to kolejna inicjatywa amunicyjna ogłoszona w ostatnich miesiącach. Kilka tygodni temu Grupa Niewiadów potwierdziła zakup linii do elaboracji pocisków, czyli napełniania ich materiałem wybuchowym.

Z kolei największy polski podmiot zbrojeniowy, Polska Grupa Zbrojeniowa ostatniego dnia marca złożyła do Ministerstwa Aktywów Państwowych wnioski o dokapitalizowanie produkcji amunicji 155 mm aż na 2,5 mld zł. Z tym że ten projekt zakłada zakup licencji produkcji od jednego z zagranicznych producentów i docelowo to, że wszystkie elementy pocisku, także prochy wielobazowe, będą produkowane w Polsce. W optymistycznym wariancie ta produkcja będzie mogła ruszyć w 2028 r. PGZ ma już podpisaną umowę z resortem obrony na dostawę ok. 280 tys. pocisków 155 mm do 2029 r.