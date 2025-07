Pierwszorzędna lokalizacja, sprawdzony deweloper, mocne wsparcie doświadczonego operatora najmu – to charakteryzuje OVAL Sky, warszawski projekt Grupy Dekpol. Na inwestorów czekają apartamenty, które mogą pracować na rynku najmu krótko- i długoterminowego. Budynek powstaje blisko nowego biznesowego centrum Warszawy i zaoferuje użytkownikom liczne udogodnienia.

Strategiczna lokalizacja

Inwestycja OVAL Sky znajduje się przy ul. Prądzyńskiego 21. Bliska Wola jest miejscem doskonale skomunikowanym z miastem, stając się bazą wypadową dla najemców biznesowych i turystycznych – i szerzej, osób zainteresowanych wielkomiejskim stylem życia. W pobliżu są dworce Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna, przystanki autobusowe i tramwajowe, przebiegają linie Szybkiej Kolei Miejskiej i metra.

Po drugiej stronie ulicy znajduje się centrum wystawiennicze EXPO XXI, w którym odbywają się targi, konferencje i wydarzenia kulturalne: co roku odbywa się tu ponad 200 imprez, w których uczestniczy ponad pół miliona osób.

Budynek leży niedaleko ronda Daszyńskiego, czyli nowego biznesowego serca stolicy, gdzie powstają kolejne biurowce, do których garną się kolejne firmy. Na Bliskiej Woli wyrastają wielofunkcyjne miejsca spotkań, które przyciągają ludzi: Browary Warszawskie, Fabryka Norblina, Towarowa 22 czy kultowy targ streetfoodowy Nocny Market.

Taka lokalizacja to praktycznie gwarancja całorocznego obłożenia, zarówno biznesowego, jak i turystycznego.

OVAL Sky zapewni użytkownikom wiele udogodnień, m.in. wysokiej klasy restaurację. Foto: Mat. prasowe

Budynek premium

OVAL Sky to 333 lokale od 26 do 56 mkw., dostępne w wariantach jedno-, dwu- oraz trzypokojowych. Istnieje możliwość zamówienia wykończenia apartamentów „pod klucz”. Dziesięciokondygnacyjny budynek, realizowany w wysokim standardzie, będzie oferował użytkownikom wiele udogodnień: reprezentacyjne lobby, restaurację, fitness i saunę suchą, strefę relaksu z bilardem i telewizorem czy podziemny parking. Do dyspozycji najemców będzie również przestrzeń coworkingowa.

Jak sama nazwa wskazuje, budynek jest owalną bryłą z centralnym, otwartym na niebo patio. Elewacja i architektura zaprojektowanego przez pracownię Ideograf budynku nawiązywać będzie do przemysłowej przeszłości tego fragmentu stolicy, zwłaszcza do zabytkowego kompleksu Gazowni Warszawskiej.

Inwestor zadbał o wysoką efektywność energetyczną budynku: na dachu znajdą się panele fotowoltaiczne, a w częściach wspólnych przewidziano energooszczędne oświetlenie LED.

Inwestorem projektu jest Dekpol Deweloper, generalnym wykonawcą – Dekpol Budownictwo, spółki wchodzą w skład notowanego na warszawskiej giełdzie Dekpolu. Budowa OVAL Sky ruszyła w II kwartale 2024 r., zakończenie planowane jest w IV kwartale tego roku. Operatorem lokali będzie Grano Group, spółka zależna Dekpolu, która od lat z sukcesem zarządza lokalami w podobnych projektach, m.in. na gdańskiej Wyspie Spichrzów czy w kompleksie Sol Marina na Wyspie Sobieszewskiej.

Wsparcie operatora

Wynajmem kupionego apartamentu można się zajmować na własną rękę, a dla tych, którzy szukają inwestycji pasywnej, Dekpol Deweloper proponuje model biznesowy z okresowo stałą stopą zwrotu.

Klient nabywa od dewelopera prawo własności odrębnego lokalu niemieszkalnego (z własną, wyodrębnioną księgą wieczystą, która zostanie zaprowadzona dla tego lokalu) wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej. Przy nabywaniu lokalu można zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży w formie aktu notarialnego (z wpisem roszczenia do działu III księgi wieczystej).

Jednocześnie klient zawiera umowę dzierżawy lokalu z operatorem, Grano Group, na czas określony uzależniony od liczby zakupionych lokali. Przy nabyciu do dwóch apartamentów okres to trzy lata, przy zakupie trzech–pięciu to sześć lat, a przy nabyciu sześciu i więcej lokali to dziewięć lat.

Czynsz ustalany jest jako procent ceny netto lokalu (czyli bez VAT) w stanie deweloperskim. Zatem wysokość uzyskiwanego czynszu będzie inna w przypadku klientów nabywających lokale na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, którym będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, a inna dla konsumentów – obecna oferta to odpowiednio 8,33 i 6,77 w skali roku.

Na wysokość czynszu „na rękę” wpływają też m.in. koszty nabycia lokalu, wykończenia i wyposażenia lokalu, koszty wynikające z umowy dzierżawy czy podatki.

OVAL Sky powstaje vis a vis centrum wystawienniczego EXPO XXI, blisko dworców, przystanków i linii metra. Foto: Mat. prasowe

Prezentacja inwestycji

Inwestowanie na rynku nieruchomości oraz w lokale oferowane w systemie sprzedaży połączonej z najmem wiąże się z określonym ryzykiem inwestycyjnym. Więcej o modelu biznesowym, potencjale i czynnikach ryzyka oraz możliwości współpracy po zakończeniu okresu dzierżawy będzie można się dowiedzieć podczas prezentacji inwestycji w środę, 16 lipca w godzinach 15.00–20.00 przy al. Prymasa Tysiąclecia 83A, lok. 930 (Warszawa Wola). Goście będą mogli zobaczyć pnący się w górę OVAL Sky z dziewiątego piętra pobliskiego budynku oraz wejść na teren budowy, by z bliska przyjrzeć się postępowi prac.