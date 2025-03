O kompleksowej ofercie stanowi jeszcze fakt, że zapewniamy wykończenie apartamentów pod klucz. Inwestorzy czy nabywcy apartamentów na własne potrzeby pochodzą często spoza Trójmiasta, nie mają specjalnie czasu ani możliwości, by samemu doglądać wykończenia lokalu.

Projekt Sol Marina na Wyspie Sobieszewskiej realizowany przez Dekpol Deweloper. Foto: Mat. prasowe

Sprawdź ofertę Dekpol Deweloper Foto: Mat. prasowe

Flagowym przykładem inwestycji „kup i korzystaj lub wynajmuj” jest Sol Marina na Wyspie Sobieszewskiej. To kompleks kameralnych apartamentowców z własną mariną, czyli przystanią, gdzie można kupić swoje prywatne miejsce do cumowania łodzi. Użytkownicy apartamentów – czyli właściciele albo ich goście – mogą korzystać z infrastruktury wchodzącego w skład kompleksu hotelu Grano Sol Marina, czyli basenu, strefy wellnes, restauracji. Dodam, że oferujemy możliwość zainwestowania w pokój hotelowy i czerpania zysków z tego biznesu.

W tej chwili realizujemy kolejne projekty typu „kup i korzystaj lub wynajmuj”. To zarówno kameralne inwestycje na Wyspie Sobieszewskiej, blisko plaż i sosnowych lasów, jak i Granaria na popularnej gdańskiej Wyspie Spichrzów. Mamy pomysły na więcej tego typu inwestycji, ale nie ograniczamy się do regionu nad morzem...

W budowie jest OVAL SKY w Warszawie.

Tak, jest to projekt na Woli, blisko nowego centrum biznesowego i Dworca Zachodniego, vis-à-vis centrum wystawienniczego EXPO XXI, budynek z dużą strefą coworkingową, salą kinową, strefą fitness... To też projekt typu „kup i korzystaj lub wynajmuj”, oferuje właścicielom dostęp do całego zaplecza kulturalno-rozrywkowego Warszawy. Apartamenty w OVAL SKY również będą zarządzane przez naszą spółkę operatorską. Myślę, że to bardzo ważne. Jako doświadczona grupa z kompetencjami hotelarskimi możemy zaoferować klientom bezpieczeństwo rozwoju na konkurencyjnym rynku.