Rada nadzorcza kontrolowanego przez giełdową grupę Dekpol dewelopera powołała na stanowisko prezesa Piotra Tarkowskiego. Od 2017 r. był on związany z działającą w Trójmieście deweloperską grupą Allcon, od 2020 r. w randze członka zarządu. W latach 2007-2017 był szefem sprzedaży i marketingu w spółce deweloperskiej Invest Komfort – również działającej w Trójmieście.

Wcześniej, od 1995 r., pracował na stanowiskach związanych przede wszystkim ze sprzedażą i marketingiem w różnych branżach. W komunikacie podkreślono, że Tarkowski zarówno budował organizacje od podstaw, jak i zajmował się zarządzaniem w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Dekpol Deweloper z ambicjami

- Jesteśmy przekonani, że know-how i dogłębna znajomość przez Piotra Tarkowskiego branży deweloperskiej w połączeniu ze świeżym spojrzeniem na szybko zmieniające się otoczenie biznesowe będą znaczącym aktywem i wsparciem w dalszym rozwoju segmentu deweloperskiego, będącego jednym z filarów naszej grupy – skomentowała Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezeska Dekpolu. - Dekpol Deweloper z roku na rok notuje coraz wyższą sprzedaż, ma stabilną i bezpieczną sytuację finansową i osiąga satysfakcjonujące marże, co nie jest zadaniem trywialnym wobec inflacji praktycznie wszystkich kategorii kosztowych z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Mamy ugruntowaną markę, potwierdzoną zaangażowaniem instytucji finansujących i konkretne plany dalszego rozwoju – w tym na nowych rynkach w Polsce, na co pozwala nam już posiadany i stale rozbudowywany bank ziemi - dodała.

Poprzedni prezes, Sebastian Barandziak, kierował firmą Dekpol Deweloper od grudnia 2018 r., a z grupą Dekpol był związany od 2013 r. - Chciałabym podziękować Sebastianowi Barandziakowi, którego wiedza i zaangażowanie były kluczowe dla osiągnięcia przez Dekpol Deweloper obecnej pozycji rynkowej i znaczącego udziału w wynikach grupy w tak trudnych biznesowo czasach, naznaczonych pandemią i wybuchem wojny w Ukrainie. Cele strategii Dekpolu nie zmieniają się, mimo że otoczenie biznesowe pozostaje wymagające. Chcemy zapewniać naszym akcjonariuszom stabilny rozwój spółki, poparty solidnymi wynikami finansowymi – powiedział Mariusz Tuchlin, założyciel, największy akcjonariusz i prezes Dekpolu.