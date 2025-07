Reuters informuje, że amerykańska firma inwestuje w strategię sprzedaży bezpośredniej do konsumentów i koncentruje się na swoich podstawowych produktach jeansowych, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży i zysków w drugim kwartale.

Wyniki Levi Strauss określono jako „imponujące” – podkreśla Dana Telsey, analityczka w Telsey Advisory Group. Podwyższona prognoza wygląda obiecująco, ponieważ uwzględnia obecnie szacowany wpływ 30-procentowych ceł na towary z Chin oraz 10-procentowych ceł na import z innych krajów – podkreśla Telsey.

Strategia dywersyfikacji łańcucha dostaw

Producent zapowiedział, że zrównoważy skutki ceł na import do USA, dywersyfikując swój łańcuch dostaw. Levi Strauss planuje jeszcze bardziej zmniejszyć zależność od Chin oraz pozyskiwać towary z krajów takich jak Indonezja, Bangladesz i Kambodża.

Jednak zaktualizowana prognoza nie uwzględnia proponowanych przez administrację Donalda Trumpa 36-procentowych ceł na wyroby z Kambodży oraz 35-procentowych ceł na import z Bangladeszu, które mają wejść w życie 1 sierpnia.