Skycity Gdynia, wielofunkcyjna inwestycja firmy Allcon, ma się wpisywać w ideę miasta 15-minutowego
Skycity Gdynia, wielofunkcyjna inwestycja firmy Allcon, ma się wpisywać w ideę miasta 15-minutowego, gdzie wszystko, co potrzebne do codziennego życia, jest na wyciągnięcie ręki.
– Koncepcja inwestycji została wyłoniona w międzynarodowym konkursie, który wygrała warszawska pracownia Grupa 5 Architekci – mówią przedstawiciele spółki Allcon.
W pierwszym etapie deweloper zaplanował 17-kondygnacyjny budynek z 93 apartamentami i lokalami usługowymi na parterze. Powstanie tu też sala klubowa z tarasem, strefa wellness z saunami i tężnią solankową.
W sumie deweloper wybuduje cztery budynki z biurami, usługami, apartamentami. Allcon zdecydował się na przesunięcie najwyższego z nich do drugiej linii zabudowy i zrezygnował z pierwotnie planowanego, piątego budynku.
Wnętrza budynków powstały w pracowni PB Studio.
Zaplanowano także nowy plac miejski z elementami zieleni, małej architektury i sztuki. W otoczeniu nowego osiedla są lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, galeria handlowa ze strefą foodhall, siłownią i kinem, miejskie centrum sportu, biura, szkoły, przedszkola, stacje SKM i PKM i przystanki autobusowe.
Skycity Gdynia jako pierwsza inwestycja w północnej Polsce uzyskała międzynarodowy certyfikat BREEAM Communities na etapie Final. BREEAM Communities uwzględnia m.in.: jakość planowania przestrzennego, integrację społeczną i partycypację mieszkańców, efektywność energetyczną, gospodarkę wodą i odpadami oraz wpływ inwestycji na lokalne środowisko i społeczność.
Trójmiejski Allcon ma na koncie takie inwestycje mieszkaniowe jak Tarasy Bałtyku i Atrium Oliva, hotele: Radisson i Puro w Gdańsku, Lido w Juracie, a także salon Porsche w Sopocie.
