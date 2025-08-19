Skycity Gdynia, wielofunkcyjna inwestycja firmy Allcon, ma się wpisywać w ideę miasta 15-minutowego, gdzie wszystko, co potrzebne do codziennego życia, jest na wyciągnięcie ręki.

Mieszkania, biura, usługi

– Koncepcja inwestycji została wyłoniona w międzynarodowym konkursie, który wygrała warszawska pracownia Grupa 5 Architekci – mówią przedstawiciele spółki Allcon.

W pierwszym etapie deweloper zaplanował 17-kondygnacyjny budynek z 93 apartamentami i lokalami usługowymi na parterze. Powstanie tu też sala klubowa z tarasem, strefa wellness z saunami i tężnią solankową.

W sumie deweloper wybuduje cztery budynki z biurami, usługami, apartamentami. Allcon zdecydował się na przesunięcie najwyższego z nich do drugiej linii zabudowy i zrezygnował z pierwotnie planowanego, piątego budynku.