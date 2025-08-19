Rzeczpospolita

Nieruchomości
Skycity Gdynia z widokiem na morze, las i miasto

Przy ul. Kieleckiej w samym centrum Gdyni Allcon wybuduje mieszkania, biura, lokale usługowe. W pierwszym etapie powstanie 17-kondygnacyjny budynek.

Publikacja: 19.08.2025 09:46

Skycity Gdynia, wielofunkcyjna inwestycja firmy Allcon, ma się wpisywać w ideę miasta 15-minutowego

Skycity Gdynia, wielofunkcyjna inwestycja firmy Allcon, ma się wpisywać w ideę miasta 15-minutowego

Foto: mat.prasowe

Skycity Gdynia, wielofunkcyjna inwestycja firmy Allcon, ma się wpisywać w ideę miasta 15-minutowego, gdzie wszystko, co potrzebne do codziennego życia, jest na wyciągnięcie ręki.

Coraz większą rolę odgrywa trend tzw. quiet luxury, który stawia na subtelną elegancję i ponadczasow
Nieruchomości
Po mieszkaniowy luksus na Mokotów, Powiśle i Saską Kępę

Mieszkania, biura, usługi

– Koncepcja inwestycji została wyłoniona w międzynarodowym konkursie, który wygrała warszawska pracownia Grupa 5 Architekci – mówią przedstawiciele spółki Allcon.

W pierwszym etapie deweloper zaplanował 17-kondygnacyjny budynek z 93 apartamentami i lokalami usługowymi na parterze. Powstanie tu też sala klubowa z tarasem, strefa wellness z saunami i tężnią solankową.

W sumie deweloper wybuduje cztery budynki z biurami, usługami, apartamentami. Allcon zdecydował się na przesunięcie najwyższego z nich do drugiej linii zabudowy i zrezygnował z pierwotnie planowanego, piątego budynku.

Wnętrza budynków powstały w pracowni PB Studio.

Zaplanowano także nowy plac miejski z elementami zieleni, małej architektury i sztuki. W otoczeniu nowego osiedla są lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, galeria handlowa ze strefą foodhall, siłownią i kinem, miejskie centrum sportu, biura, szkoły, przedszkola, stacje SKM i PKM i przystanki autobusowe.

Zielony certyfikat dla kompleksu w Gdyni

Skycity Gdynia jako pierwsza inwestycja w północnej Polsce uzyskała międzynarodowy certyfikat BREEAM Communities na etapie Final. BREEAM Communities uwzględnia m.in.: jakość planowania przestrzennego, integrację społeczną i partycypację mieszkańców, efektywność energetyczną, gospodarkę wodą i odpadami oraz wpływ inwestycji na lokalne środowisko&nbsp;i społeczność.

Trójmiejski Allcon ma na koncie takie inwestycje mieszkaniowe jak Tarasy Bałtyku i Atrium Oliva, hotele: Radisson i Puro w Gdańsku, Lido w Juracie, a także salon Porsche w Sopocie.

Nieruchomości Mieszkania Turystyka Apartamenty biura

Skycity Gdynia, wielofunkcyjna inwestycja firmy Allcon, ma się wpisywać w ideę miasta 15-minutowego, gdzie wszystko, co potrzebne do codziennego życia, jest na wyciągnięcie ręki.

Mieszkania, biura, usługi

