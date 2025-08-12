Rzeczpospolita

Po mieszkaniowy luksus na Mokotów, Powiśle i Saską Kępę

Największy wybór mieszkań z wyższej półki klienci mają na Mokotowie. Liczy się dobre sąsiedztwo, zieleń, usługi.

Publikacja: 12.08.2025 08:23

Coraz większą rolę odgrywa trend tzw. quiet luxury, który stawia na subtelną elegancję i ponadczasow

Coraz większą rolę odgrywa trend tzw. quiet luxury, który stawia na subtelną elegancję i ponadczasowy design zamiast przesadnego przepychu

Foto: Adobe Stock

aig

Niemal dziewięciu na dziesięciu warszawiaków jest zadowolonych z życia w stolicy, a ponad połowa uważa, że sytuacja materialna ich gospodarstwa domowego jest dobra – wynika z najnowszego barometru warszawskiego, na który wskazuje firma doradcza CBRE. – Grono potencjalnych kupujących mieszkania premium w stolicy jest spore. Nabywcy luksusowych lokali kierują się przede wszystkim lokalizacją.  Wybierają Mokotów, Powiśle, Saską Kępę, Żoliborz i Śródmieście.

Dobre sąsiedztwo, zieleń, usługi

Jak mówią autorzy raportu, są to dzielnice, które odpowiadają na najważniejsze potrzeby klientów szukających mieszkań premium. Liczy się dobre sąsiedztwo, dostęp do zieleni, infrastruktury, atrakcyjnych restauracji i innych usług.

– Mokotów to największa pod względem liczby ludności dzielnica Warszawy, a przy tym bardzo różnorodna. Mokotowianie są jednymi z bardziej zadowolonych z okolicy, w której mieszkają – wskazuje tak 92 proc. z nich. Jednocześnie jest to dzielnica z bardzo dużym i popularnym rynkiem mieszkaniowym – mówi Katarzyna Borkowska, ekspertka CBRE. – W czerwcu sprzedano tam 211 mieszkań z rynku pierwotnego, a więc najwięcej w całej stolicy. W ofercie jest 51 inwestycji, z których ok. 10 proc. stanowią obiekty premium. Klienci poszukujący lokali najwyższej jakości bardzo często pytają także o Powiśle, Saską Kępę, Żoliborz czy Śródmieście. Ale to na Mokotowie wybór jest największy.

Luksusowe wykończenie

– Oprócz odpowiedniej lokalizacji na rynku premium liczy się jakość wykończenia – mówią eksperci CBRE. – Klienci zwracają uwagę na luksusowe materiały, indywidualnie zaprojektowane wnętrza, dopracowane detale. Coraz większą rolę odgrywa trend tzw. quiet luxury, który stawia na subtelną elegancję i ponadczasowy design zamiast przesadnego przepychu.

Czytaj więcej

Pomorze to dla jednych kierunek wakacyjny, dla innych cel inwestycyjny. Mieszkania w tym regionie
Nieruchomości
Pomorze niemal jak Andaluzja

Ważne są dzieła sztuki, usługi konsjerża, spa, siłownie, korty, baseny, strefy coworkingowe, ogrody zimowe, tarasy. – Równie ważne są kwestie bezpieczeństwa i prywatności – zamknięte osiedla z ochroną, prywatne windy i dyskretna obsługa zapewniają mieszkańcom pełen komfort – wskazują eksperci CBRE. – Nowoczesne technologie smart home i systemy oparte na sztucznej inteligencji pozwalają z kolei na automatyczne zarządzanie energią, odzyskiwanie wody czy monitorowanie bezpieczeństwa, wynosząc standard życia na zupełnie nowy poziom.

– Wśród oczekiwań klientów premium warto uwzględnić także odpowiedni proces zakupu. Decyzje podejmowane są świadomie, często z udziałem doradców, architektów i prawników. Liczy się jakość obsługi i zaufanie do agenta – dodaje Katarzyna Borkowska.

