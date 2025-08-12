Po mieszkaniowy luksus na Mokotów, Powiśle i Saską Kępę

Niemal dziewięciu na dziesięciu warszawiaków jest zadowolonych z życia w stolicy, a ponad połowa uważa, że sytuacja materialna ich gospodarstwa domowego jest dobra – wynika z najnowszego barometru warszawskiego, na który wskazuje firma doradcza CBRE. – Grono potencjalnych kupujących mieszkania premium w stolicy jest spore. Nabywcy luksusowych lokali kierują się przede wszystkim lokalizacją. Wybierają Mokotów, Powiśle, Saską Kępę, Żoliborz i Śródmieście.

Reklama Reklama

Dobre sąsiedztwo, zieleń, usługi

Jak mówią autorzy raportu, są to dzielnice, które odpowiadają na najważniejsze potrzeby klientów szukających mieszkań premium. Liczy się dobre sąsiedztwo, dostęp do zieleni, infrastruktury, atrakcyjnych restauracji i innych usług.

– Mokotów to największa pod względem liczby ludności dzielnica Warszawy, a przy tym bardzo różnorodna. Mokotowianie są jednymi z bardziej zadowolonych z okolicy, w której mieszkają – wskazuje tak 92 proc. z nich. Jednocześnie jest to dzielnica z bardzo dużym i popularnym rynkiem mieszkaniowym – mówi Katarzyna Borkowska, ekspertka CBRE. – W czerwcu sprzedano tam 211 mieszkań z rynku pierwotnego, a więc najwięcej w całej stolicy. W ofercie jest 51 inwestycji, z których ok. 10 proc. stanowią obiekty premium. Klienci poszukujący lokali najwyższej jakości bardzo często pytają także o Powiśle, Saską Kępę, Żoliborz czy Śródmieście. Ale to na Mokotowie wybór jest największy.

Luksusowe wykończenie

– Oprócz odpowiedniej lokalizacji na rynku premium liczy się jakość wykończenia – mówią eksperci CBRE. – Klienci zwracają uwagę na luksusowe materiały, indywidualnie zaprojektowane wnętrza, dopracowane detale. Coraz większą rolę odgrywa trend tzw. quiet luxury, który stawia na subtelną elegancję i ponadczasowy design zamiast przesadnego przepychu.