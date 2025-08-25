Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Zabrze ma nowego prezydenta. Zdecydowało 106 głosów

Wybory na prezydenta Zabrza rozstrzygnięte. W drugiej turze bezpartyjny Kamil Żbikowski pokonał popieraną przez Koalicję Obywatelską Ewę Weber. O wyniku głosowania zdecydowała niewielka liczba głosów.

Publikacja: 25.08.2025 08:17

Zabrze ma nowego prezydenta. Zdecydowało 106 głosów

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Jakub Czermiński

Druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Zabrza odbyła się w niedzielę 24 sierpnia, zmierzyli się w niej popierana przez KO Ewa Weber, pełniąca dotychczas obowiązki komisarza miasta (KWW Ewa Weber) oraz Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego).

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, na Żbikowskiego głosowało 16 031 osób (50,17 proc.), zaś Weber uzyskała poparcie 15 925 głosujących (49,83 proc.). Różnica między kandydatami to 106 głosów. Frekwencja wyniosła 27,56 proc. – głosowało 32 151 spośród 116 648 uprawnionych, odnotowano 31 956 głosów ważnych. W pierwszej turze 10 sierpnia Weber otrzymała 12 700 głosów, Żbikowski – 5 216.

Czytaj więcej

Czy sprawa KPO obciąża bardziej rząd Donalda Tuska, czy Mateusza Morawieckiego?
Polityka
Rząd Tuska czy Morawieckiego - kto bardziej odpowiada za aferę KPO? Nowy sondaż

Przedterminowe wybory na prezydenta Zabrza rozstrzygnięte. Kamil Żbikowski: Dzisiaj zaczyna się lepsze Zabrze

– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszych wyborach, bardzo dziękuję za każdy oddany na mnie głos, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w czasie kampanii – powiedział zwycięski kandydat w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. – Dzisiaj zaczyna się lepsze Zabrze. Zrobię wszystko, żeby wprowadzić nasze miasto na tory rozwoju, w stronę lepszej przyszłości. Mam nadzieję, że zrobimy to wspólnie – zwrócił się do mieszkańców Zabrza.

– Mam nadzieję, że dzisiaj Zabrze, które zostało podzielone tym wynikiem wyborczym, zjednoczy się znowu i że wspólnie ponad podziałami będziemy pracować na rzecz naszego ukochanego miasta – oświadczył prezydent elekt Zabrza.

Reklama
Reklama

Nowy prezydent Zabrza wybrany. Kim jest Kamil Żbikowski?

Nowy prezydent Zabrza Kamil Żbikowski ma 38 lat, urodził się w Zabrzu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, studiował także historię oraz politologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ.

Nie należy do partii politycznej. Jest założycielem ruchu miejskiego Lepsze Zabrze. Od 2018 r. zasiada w Radzie Miasta Zabrze, w poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym komisji ekologii oraz członkiem komisji budżetu i inwestycji. Żbikowski dwukrotnie ubiegał się już o stanowisko prezydenta Zabrza, w 2018 i 2024 r., ale bez powodzenia.

Przedterminowe wybory na prezydenta Zabrza

W Zabrzu przedterminowe wybory na prezydenta miasta były niezbędne po tym, jak w przeprowadzonym w maju referendum odwołana została dotychczasowa prezydent miasta Agnieszka Rupniewska, która sprawowała swoją funkcję przez rok. W drugiej turze wyborów w 2024 r. Rupniewska otrzymała więcej głosów niż Małgorzata Mańka-Szulik, która rządziła miastem od 2006 r., czyli przez 18 lat. W tamtych wyborach Kamilowi Żbikowskiemu zabrakło 155 głosów, by wejść razem z Rupniewską do drugiej tury.

Czytaj więcej

Wielki powrót generała Jacka Kapicy
Polityka
Wielki powrót generała Jacka Kapicy

Inicjatorzy referendum zarzucali Rupniewskiej prowadzenie szkodliwej dla miasta polityki – m.in. doprowadzenie do zwolnień grupowych w jednostkach samorządowych, podwyżki opłat lokalnych oraz rezygnację z przedsięwzięć kulturalnych. Krytycy obarczali prezydent również odpowiedzialnością za przedłużanie procesu prywatyzacji należącego do miasta klubu piłkarskiego Górnik Zabrze.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Wybory Miejsca Polska śląskie Zabrze

Druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Zabrza odbyła się w niedzielę 24 sierpnia, zmierzyli się w niej popierana przez KO Ewa Weber, pełniąca dotychczas obowiązki komisarza miasta (KWW Ewa Weber) oraz Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego).

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, na Żbikowskiego głosowało 16 031 osób (50,17 proc.), zaś Weber uzyskała poparcie 15 925 głosujących (49,83 proc.). Różnica między kandydatami to 106 głosów. Frekwencja wyniosła 27,56 proc. – głosowało 32 151 spośród 116 648 uprawnionych, odnotowano 31 956 głosów ważnych. W pierwszej turze 10 sierpnia Weber otrzymała 12 700 głosów, Żbikowski – 5 216.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk podczas Rady Gabinetowej
Polityka
Pierwsza Rada Gabinetowa w kadencji Karola Nawrockiego. Od razu zwrócił się do Donalda Tuska
Marek Magierowski
Polityka
Marek Magierowski: decyzja Karola Nawrockiego będzie miała długofalowe konsekwencje
Muzeum Getta Warszawskiego
Polityka
Muzeum Getta Warszawskiego zwalnia wybitnego historyka. Obawia się porównań do Gazy?
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Burza po wypowiedzi ukraińskiego dziennikarza o Karolu Nawrockim. Witalij Mazurenko stracił pracę
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie