Aktualizacja: 27.08.2025 14:37 Publikacja: 25.08.2025 08:17
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Zabrza odbyła się w niedzielę 24 sierpnia, zmierzyli się w niej popierana przez KO Ewa Weber, pełniąca dotychczas obowiązki komisarza miasta (KWW Ewa Weber) oraz Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego).
Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, na Żbikowskiego głosowało 16 031 osób (50,17 proc.), zaś Weber uzyskała poparcie 15 925 głosujących (49,83 proc.). Różnica między kandydatami to 106 głosów. Frekwencja wyniosła 27,56 proc. – głosowało 32 151 spośród 116 648 uprawnionych, odnotowano 31 956 głosów ważnych. W pierwszej turze 10 sierpnia Weber otrzymała 12 700 głosów, Żbikowski – 5 216.
Czytaj więcej
Czy afera wokół dotacji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) obciąża bardziej obecny rząd Donalda Tus...
– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszych wyborach, bardzo dziękuję za każdy oddany na mnie głos, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w czasie kampanii – powiedział zwycięski kandydat w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. – Dzisiaj zaczyna się lepsze Zabrze. Zrobię wszystko, żeby wprowadzić nasze miasto na tory rozwoju, w stronę lepszej przyszłości. Mam nadzieję, że zrobimy to wspólnie – zwrócił się do mieszkańców Zabrza.
– Mam nadzieję, że dzisiaj Zabrze, które zostało podzielone tym wynikiem wyborczym, zjednoczy się znowu i że wspólnie ponad podziałami będziemy pracować na rzecz naszego ukochanego miasta – oświadczył prezydent elekt Zabrza.
Nowy prezydent Zabrza Kamil Żbikowski ma 38 lat, urodził się w Zabrzu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, studiował także historię oraz politologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ.
Nie należy do partii politycznej. Jest założycielem ruchu miejskiego Lepsze Zabrze. Od 2018 r. zasiada w Radzie Miasta Zabrze, w poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym komisji ekologii oraz członkiem komisji budżetu i inwestycji. Żbikowski dwukrotnie ubiegał się już o stanowisko prezydenta Zabrza, w 2018 i 2024 r., ale bez powodzenia.
W Zabrzu przedterminowe wybory na prezydenta miasta były niezbędne po tym, jak w przeprowadzonym w maju referendum odwołana została dotychczasowa prezydent miasta Agnieszka Rupniewska, która sprawowała swoją funkcję przez rok. W drugiej turze wyborów w 2024 r. Rupniewska otrzymała więcej głosów niż Małgorzata Mańka-Szulik, która rządziła miastem od 2006 r., czyli przez 18 lat. W tamtych wyborach Kamilowi Żbikowskiemu zabrakło 155 głosów, by wejść razem z Rupniewską do drugiej tury.
Czytaj więcej
Zdymisjonowany przez PiS szef służby celnej, ścigany za „aferę hazardową” były wiceminister finan...
Inicjatorzy referendum zarzucali Rupniewskiej prowadzenie szkodliwej dla miasta polityki – m.in. doprowadzenie do zwolnień grupowych w jednostkach samorządowych, podwyżki opłat lokalnych oraz rezygnację z przedsięwzięć kulturalnych. Krytycy obarczali prezydent również odpowiedzialnością za przedłużanie procesu prywatyzacji należącego do miasta klubu piłkarskiego Górnik Zabrze.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Zabrza odbyła się w niedzielę 24 sierpnia, zmierzyli się w niej popierana przez KO Ewa Weber, pełniąca dotychczas obowiązki komisarza miasta (KWW Ewa Weber) oraz Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego).
Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, na Żbikowskiego głosowało 16 031 osób (50,17 proc.), zaś Weber uzyskała poparcie 15 925 głosujących (49,83 proc.). Różnica między kandydatami to 106 głosów. Frekwencja wyniosła 27,56 proc. – głosowało 32 151 spośród 116 648 uprawnionych, odnotowano 31 956 głosów ważnych. W pierwszej turze 10 sierpnia Weber otrzymała 12 700 głosów, Żbikowski – 5 216.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się posiedzenie Rady Gabinetowej, zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego....
- Mam wrażenie, że kancelaria prezydenta nie do końca była przygotowana na ten zmasowany atak po ostatnich decyz...
Współpracę z Muzeum Getta Warszawskiego kończy prof. Daniel Blatman, izraelski historyk zajmujący się Holokauste...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
W programie „Debata Gozdyry" doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy prowadzącą a ukraińskim dziennikarzem Witali...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas