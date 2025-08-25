Druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Zabrza odbyła się w niedzielę 24 sierpnia, zmierzyli się w niej popierana przez KO Ewa Weber, pełniąca dotychczas obowiązki komisarza miasta (KWW Ewa Weber) oraz Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego).

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, na Żbikowskiego głosowało 16 031 osób (50,17 proc.), zaś Weber uzyskała poparcie 15 925 głosujących (49,83 proc.). Różnica między kandydatami to 106 głosów. Frekwencja wyniosła 27,56 proc. – głosowało 32 151 spośród 116 648 uprawnionych, odnotowano 31 956 głosów ważnych. W pierwszej turze 10 sierpnia Weber otrzymała 12 700 głosów, Żbikowski – 5 216.

Przedterminowe wybory na prezydenta Zabrza rozstrzygnięte. Kamil Żbikowski: Dzisiaj zaczyna się lepsze Zabrze

– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszych wyborach, bardzo dziękuję za każdy oddany na mnie głos, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w czasie kampanii – powiedział zwycięski kandydat w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. – Dzisiaj zaczyna się lepsze Zabrze. Zrobię wszystko, żeby wprowadzić nasze miasto na tory rozwoju, w stronę lepszej przyszłości. Mam nadzieję, że zrobimy to wspólnie – zwrócił się do mieszkańców Zabrza.

– Mam nadzieję, że dzisiaj Zabrze, które zostało podzielone tym wynikiem wyborczym, zjednoczy się znowu i że wspólnie ponad podziałami będziemy pracować na rzecz naszego ukochanego miasta – oświadczył prezydent elekt Zabrza.