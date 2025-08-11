Przedterminowe wybory w Zabrzu odbywały się po odwołaniu w referendum prezydentki miasta Agnieszki Rupniewskiej. Od maja obowiązki prezydenta Zabrza pełniła Ewa Weber.

Reklama Reklama

Jak wynika z protokołów Miejskiej Komisji Wyborczej, w pierwszej turze, która odbywała się w niedzielę, żaden z kandydatów nie uzyskał więcej, niż połowy ważnych głosów.

Przedterminowe wybory prezydenckie w Zabrzu

O fotel prezydenta Zabrza ubiegało się w niedzielę sześcioro kandydatów.

Do głosowania uprawnionych było 116723 osób. Z urn wyjęto 32525 ważnych kart, co oznacza, że frekwencja wyniosła 27,87 proc.