Wybory prezydenckie w Zabrzu bez rozstrzygnięcia. Będzie druga tura

Pierwsza tura przedterminowych wyborów prezydenckich w Zabrzu nie przyniosła rozstrzygnięcia.

Publikacja: 11.08.2025 08:35

Wybory prezydenckie w Zabrzu bez rozstrzygnięcia. Będzie druga tura

Bartosz Lewicki

Przedterminowe wybory w Zabrzu odbywały się po odwołaniu w referendum prezydentki miasta Agnieszki Rupniewskiej. Od maja obowiązki prezydenta Zabrza pełniła Ewa Weber. 

Jak wynika z protokołów Miejskiej Komisji Wyborczej, w pierwszej turze, która odbywała się w niedzielę, żaden z kandydatów nie uzyskał więcej, niż połowy ważnych głosów. 

Agnieszka Rupniewska, nowa prezydent Zabrza
Polityka
Wybory samorządowe 2024: KO wygrywa, zmiana w Zabrzu

Przedterminowe wybory prezydenckie w Zabrzu

O fotel prezydenta Zabrza ubiegało się w niedzielę sześcioro kandydatów. 

Do głosowania uprawnionych było 116723 osób. Z urn wyjęto 32525 ważnych kart, co oznacza, że frekwencja wyniosła 27,87 proc.

Miejska Komisja Wyborcza podała, że popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Borys Borówka (KWW Borysa Borówki) uzyskał 4944 głosy (15,29 proc.), Łucja Chrzęstek-Bar (KWW Łucji Chrzęstek-Bar) - 1716 głosów (5,31 proc.), Sebastian Dziębowski (KWW Sebastiana Dziębowskiego – Konfederacja) otrzymał 4556 głosów 4,09 proc.). Rafał Kobos (KWW Skuteczni dla Zabrza i Małgorzata Mańka-Szulik) zdobył poparcie 3193 wyborców (11 proc.), dotychczasowa pełniąca obowiązki prezydenta Zabrza Ewa Weber (KWW Ewa Weber), utożsamiana ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej, otrzymała 12700 głosów (39,29 proc.). Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego) - 5216 głosów (16,14 proc.).

Do drugiej tury przedterminowych wyborów prezydenckich w Zabrzu weszli więc dotychczasowa pełniąca obowiązki prezydenta Zabrza Ewa Weber oraz Kamil Żbikowski. 

Agnieszka Rupniewska
Polityka
Odwołana prezydent Zabrza: Znaleźliśmy lekarstwo, nie dali nam czasu

Będzie II tura przedterminowych wyborów prezydenckich w Zabrzu

Ponieważ żaden z kandydatów w niedzielnych wyborach nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów, za dwa tygodnie, 24 sierpnia, odbędzie się druga tura. Mieszkańcy będą mogli głosować wówczas na jedną z dwóch osób, które uzyskały najwyższe poparcie w pierwszej turze, czyli na Ewę Weber lub miejskiego aktywistę Kamila Żbikowskiego.

Poprzednia prezydentka Zabrza odwołana w referendum 

Agnieszka Rupniewska rządziła w Zabrzu rok. W 2024 r. wygrała wybory samorządowe. W drugiej turze uzyskała wówczas więcej głosów niż Małgorzata Mańka-Szulik, która kierowała miastem przez poprzednia 18 lat – od 2006 r. (w pierwszej turze Mańka-Szulik wyprzedziła wtedy Kamila Żbikowskiego - który również startował - o 154 głosy).

Agnieszka Rupniewska
Polityka
Zabrze bez prezydenta. Agnieszka Rupniewska odwołana w referendum

12 maja br. Rupniewska została odwołana w wiążącym referendum (zagłosowało w nim ponad 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w jej wyborze w drugiej turze w 2024 r.).

Inicjatorzy referendum zarzucali Rupniewskiej szkodliwą dla miasta politykę - m.in. doprowadzenie do zwolnień grupowych w samorządowych jednostkach, wprowadzenie podwyżek opłat lokalnych, rezygnację z przedsięwzięć kulturalnych. Obarczali ją także odpowiedzialnością za przedłużanie procesu prywatyzacji Górnika Zabrze, klubu piłkarskiego należącego do miasta.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie