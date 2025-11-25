Reklama
Krzysztof Bosak: Stworzono miraż o pozycji Polski. Można zawrzeć uzgodnienia bez naszego udziału

- Nigdy nie byliśmy zwolennikami tego żeby Polska finansowała Ukrainę. Uważamy, że mamy wystarczająco wiele problemów budżetowych i finansowych w Polsce i powinniśmy sobie z nimi poradzić - mówi wicemarszałek Sejmu, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak w rozmowie z Radiem ZET.

Publikacja: 25.11.2025 09:47

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja)

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja)

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Przemysław Malinowski

Krzysztof Bosak w rozmowie z Radiem ZET ocenił, czemu Polska nie jest ważnym graczem w sprawie Ukrainy. – Można zawrzeć różnego rodzaju uzgodnienia bez udziału Polski. Z tego zdają sobie sprawę Amerykanie, Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy. Polakom kolejne rządy tego nie powiedziały, tworząc pewien miraż naszego wpływu na bieg spraw. Inwestycją w polską pozycję międzynarodową miało być ogromne zaangażowanie finansowe i przekazanie bardzo znacznej części uzbrojenia z polskich zasobów na Ukrainę, natomiast pozycji międzynarodowej nie tworzy się własną ofiarnością. Pozycję międzynarodową tworzy się posiadaniem instrumentów, które są potrzebne innym do realizacji ich celów i my takich instrumentów jako państwo polskie nie wytworzyliśmy – mówił jeden z liderów Konfederacji.

Bosak odniósł się również do wypowiedzi swojej partyjnej koleżanki, Ewy Zajączkowskiej-Hernik, która na antenie Polsat News mówiła, że w związku z ostatnim skandalem korupcyjnym na Ukrainie, Polska nie powinna dalej wspierać finansowo władz w Kijowie. 

– Nigdy nie byliśmy zwolennikami tego, żeby Polska finansowała Ukrainę. Uważamy, że mamy wystarczająco wiele problemów budżetowych i finansowych w Polsce i powinniśmy sobie z nimi poradzić. Tworzenie iluzji na poziomie międzynarodowym, że Polskę stać na to, żeby finansować inne państwo, które toczy wojnę, jest moim zdaniem zupełnie nieodpowiedzialne – odpowiedział.

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Krzysztof Bosak

