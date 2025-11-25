Aktualizacja: 25.11.2025 10:30 Publikacja: 25.11.2025 09:47
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja)
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Krzysztof Bosak w rozmowie z Radiem ZET ocenił, czemu Polska nie jest ważnym graczem w sprawie Ukrainy. – Można zawrzeć różnego rodzaju uzgodnienia bez udziału Polski. Z tego zdają sobie sprawę Amerykanie, Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy. Polakom kolejne rządy tego nie powiedziały, tworząc pewien miraż naszego wpływu na bieg spraw. Inwestycją w polską pozycję międzynarodową miało być ogromne zaangażowanie finansowe i przekazanie bardzo znacznej części uzbrojenia z polskich zasobów na Ukrainę, natomiast pozycji międzynarodowej nie tworzy się własną ofiarnością. Pozycję międzynarodową tworzy się posiadaniem instrumentów, które są potrzebne innym do realizacji ich celów i my takich instrumentów jako państwo polskie nie wytworzyliśmy – mówił jeden z liderów Konfederacji.
Czy w związku z prowadzonymi rozmowami Karol Nawrocki powinien bezpośrednio skontaktować się z Donaldem Trumpem? Zdaniem Bosaka jest na to za wcześnie. – Oczywiście powinny być kontakty pomiędzy Polską i Ameryką, pomiędzy Białym Domem i Pałacem Prezydenckim. Natomiast nie wiem, czy nie jest na to za wcześnie. Mamy w tej chwili wielki chaos na poziomie międzynarodowym, jeżeli chodzi o te propozycje pokojowe. Oczywiście można poprosić o rozmowę, ale trzeba mieć jeszcze koncepcję, co tam powiedzieć – mówił.
– Skoro premier zabiera głos w tej sprawie, to byłby uprzejmy też powiedzieć, jakie są polskie postulaty, bo ja słuchając premiera czy ministra Sikorskiego na ostatnim posiedzeniu w Sejmie, poznałem jego stanowisko na temat eurofederalizmu, na temat jakichś starych, historycznych wypowiedzi o integracji europejskiej, natomiast o interesach państwa polskiego w obecnej sytuacji nie usłyszałem prawie nic – dodał.
Bosak odniósł się również do wypowiedzi swojej partyjnej koleżanki, Ewy Zajączkowskiej-Hernik, która na antenie Polsat News mówiła, że w związku z ostatnim skandalem korupcyjnym na Ukrainie, Polska nie powinna dalej wspierać finansowo władz w Kijowie.
– Nigdy nie byliśmy zwolennikami tego, żeby Polska finansowała Ukrainę. Uważamy, że mamy wystarczająco wiele problemów budżetowych i finansowych w Polsce i powinniśmy sobie z nimi poradzić. Tworzenie iluzji na poziomie międzynarodowym, że Polskę stać na to, żeby finansować inne państwo, które toczy wojnę, jest moim zdaniem zupełnie nieodpowiedzialne – odpowiedział.
