Karol Nawrocki w Pradze. Chce zniesienia ważnego stanowiska w Unii Europejskiej

- Istotą tego procesu jest pozbawienie państw członkowskich, z wyjątkiem dwóch największych, suwerenności; osłabienie ich demokracji narodowych przez możność przegłosowania ich w UE, a tym samym odebranie im roli „panów traktatów”; zniesienie zasady posiadania przez UE jedynie takich kompetencji, które nadadzą jej w traktatach państwa członkowskie; uznanie, że UE może sama sobie nadawać kompetencje i ustanowienie wyższości suwerenności instytucji unijnych nad suwerennością państw członkowskich - mówił Nawrocki.

Nawoływał do utrzymania zasady jednomyślności w kluczowych sprawach oraz powrotu do rotacyjnej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, którą powinni sprawować wyłącznie premierzy, prezydenci lub kanclerze państw członkowskich posiadający demokratyczny mandat, a nie urzędnicy-biurokraci.

Prezydent RP zapewniał też, że „wbrew powszechnemu przekonaniu” Polska nie jest wrogiem Unii Europejskiej.

- Unia Europejska jest naszym naturalnym środowiskiem politycznym. Ale powiedzmy sobie szczerze: nie jest to Unia naszych marzeń. Wchodziliśmy do Unii Europejskiej, która miała nam dać i dała szanse gospodarcze. Dała nam również możliwość uruchomienia naszego przedsiębiorczego potencjału. Wchodziliśmy do Unii Europejskiej po to, aby móc korzystać ze strefy Schengen, i z tego korzystamy. Jednak celem nie było to, aby Unia Europejska dyktowała nam warunki naszego ustroju, naszej diety czy wychowania polskich dzieci – mówił.

Stwierdził, że „jako prezydent Polski” widzi swoją rolę nie jako kogoś, kto kwestionuje obecność Rzeczpospolitej w UE, ale jako lidera, który na doświadczeniach i wrażliwości państw Europy Środkowej będzie umacniał ten region w ramach Unii Europejskiej.