Sekretarz armii USA rozmawia z Rosjanami w Abu Zabi

Dan Driscoll, sekretarz armii USA, który w ubiegłym tygodniu miał przedstawić opracowany przez administrację Donalda Trumpa plan pokojowy Wołodymyrowi Zełenskiemu w Kijowie, przebywa od poniedziałku w Abu Zabi, gdzie prowadzi rozmowy z szefem ukraińskiego wywiadu wojskowego, gen. Kyryło Budanowem oraz rosyjską delegacją, której skład nie jest znany. To, że Driscoll prowadzi rozmowy w Abu Zabi potwierdził w rozmowie z serwisiem Axios jego rzecznik ppłk Jeff Tolbert.

Publikacja: 25.11.2025 06:42

Dan Driscoll

Dan Driscoll

Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Driscoll i Rosjanie mieli rozpocząć rozmowy w nocy z poniedziałku na wtorek – podaje przedstawiciel administracji USA i dwa inne źródła „Financial Times”. Rozmowy mają być kontynuowane we wtorek.

Dan Driscoll przekazuje Rosjanom wyniki negocjacji delegacji USA i Ukrainy w Genewie?

Do spotkania dochodzi w czasie, gdy USA wywierają presję na Ukrainę, by ta zgodziła się na plan pokojowy. Pod koniec ubiegłego tygodnia podawano, że Donald Trump dał Kijowowi czas na przyjęcie planu do czwartku – gdyby Ukraina go odrzuciła, wówczas USA miałyby wstrzymać pomoc wojskową i przekazywanie Ukraińcom danych wywiadowczych. Z późniejszych wypowiedzi Trumpa i sekretarza stanu USA Marco Rubio wynikało jednak, że termin ten nie jest sztywny. 

Nie wiadomo, kto wchodzi w skład rosyjskiej delegacji. Wiadomo natomiast – jak wynika z informacji „FT” – że Driscoll spotka się w Abu Zabi z szefem wywiadu wojskowego Ukrainy gen. Kyryło Budanowem. Ukraiński wywiad wojskowy nie skomentował oficjalnie tych doniesień. 

Pełna treść pierwotnej wersji planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa

1. Ukraińska suwerenność zostanie potwierdzona.

2. Całościowe porozumienie o nieagresji zostanie zawarte między Rosją, Ukrainą a Europą. Wszystkie sporne kwestie z ostatnich 30 lat zostaną uregulowane.

3. Rosja nie będzie najeżdżać sąsiednich krajów, a NATO nie będzie się rozszerzać.

4. Między Rosją a NATO prowadzony będzie dialog, za pośrednictwem USA, by rozwiązać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i stworzyć warunki do deeskalacji w celu zapewnienia globalnego bezpieczeństwa i zwiększenia szans na współpracę dla przyszłego rozwoju gospodarczego.

5. Ukraina otrzyma wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa.

6. Rozmiar ukraińskiej armii zostanie ograniczony do 600 tys. żołnierzy.

7. Ukraina zapisze w swojej konstytucji, że nie dołączy do NATO, a NATO zgodzi się zawrzeć w swoich dokumentach gwarancję, że Ukraina nie zostanie przyjęta (do Sojuszu) w przyszłości.

8. NATO zgodzi się nie rozmieszczać wojsk na Ukrainie.

9. Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce.

10. Co do gwarancji USA:

USA otrzymają rekompensatę za gwarancje;

Jeśli Ukraina najedzie Rosję, straci gwarancje;

Jeśli Rosja najedzie Ukrainę, oprócz skoordynowanej odpowiedzi militarnej, wszystkie sankcje zostaną przywrócone, a uznanie nowych terytoriów i wszystkie inne korzyści z tej umowy zostaną anulowane;

Jeśli Ukraina przeprowadzi atak rakietowy na Moskwę lub Petersburg bez powodu, gwarancje bezpieczeństwa zostaną uznane za niebyłe.

11. Ukraina może starać się o członkostwo w UE i uzyska krótkoterminowy, preferencyjny dostęp do europejskiego rynku, gdy sprawa ta (akcesja do UE – red.) będzie rozważana.

12. Powstanie ogromny pakiet środków mających na celu odbudowę Ukrainy, w tym (choć nie ograniczy się do tego):

Powstanie Ukraiński Fundusz Rozwoju, by inwestować w szybko rozwijające się branże, w tym technologiczną, centra danych i sztuczną inteligencję;

USA będą współpracować z Ukrainą, by wspólnie odbudować, rozwijać, modernizować i zarządzać ukraińską infrastrukturą gazową, w tym gazociągami i magazynami gazu;

Wspólne wysiłki na rzecz odbudowy dotkniętych przez działania wojenne terenów, mające na celu odtworzenie, odbudowę i modernizację miast i terenów zabudowanych;

Rozwój infrastruktury;

Wydobycie minerałów i surowców naturalnych;

Bank Światowy stworzy specjalny pakiet finansowy, by przyspieszyć te wysiłki.

13. Rosja zostanie ponownie włączona do światowej gospodarki;

Zniesienie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami oraz indywidualnie dla każdego przypadku;

USA zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej na rzecz obustronnego rozwoju w obszarach energetyki, surowców naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, wydobycia metali ziem rzadkich w Arktyce i innych obopólnie korzystnych projektów biznesowych;

Rosja zostanie zaproszona do ponownego dołączenia do G8.

14. Zamrożone aktywa (Rosji) zostaną wykorzystane w sposób następujący:

100 mld dolarów zamrożonych aktywów Rosji zostanie zainwestowanych w amerykańskie wysiłki na rzecz odbudowy i rozwoju inwestycji na Ukrainie;

USA otrzymają 50 proc. zysków z tego projektu. Europa przeznaczy kolejne 100 mld dolarów na zwiększenie ilości dostępnych inwestycji na odbudowę Ukrainy. Zamrożone w Europie fundusze zostaną odmrożone. Pozostałe zamrożone rosyjskie fundusze zostaną zainwestowane w oddzielny amerykańsko-rosyjski mechanizm, który pozwoli na wdrożenie wspólnych projektów w różnych obszarach. Ten fundusz będzie miał na celu wzmocnienie relacji i zwiększenie wspólnego interesu w stworzeniu zachęt, by nie wracać do konfliktu.

15. Zostanie ustanowiona wspólna amerykańsko-rosyjska grupa robocza w kwestiach bezpieczeństwa, by zapewnić przestrzeganie wszystkich zapisów tego porozumienia.

16. Rosja zawrze w swoim systemie prawnym politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy.

17. USA i Rosja zgodzą się przedłużyć ważność traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli broni jądrowej, w tym traktatu START I.

18. Ukraina zgodzi się być krajem nieatomowym, zgodnie z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

19. Zaporoska Elektrownia Jądrowa będzie zarządzana pod nadzorem MAEA, a prąd wytwarzany przez nią będzie rozdzielany po równo między Rosję i Ukrainę – w stosunku 50 do 50.

20. Oba państwa wdrożą programy nauczania w szkołach i społeczeństwie, których celem będzie promowanie zrozumienia i tolerowania różnych kultur i eliminowanie rasizmu oraz uprzedzeń;

Ukraina przyjmie zasady UE dotyczące tolerancji religijnej i chronienia języków mniejszości;

Oba kraje zgodzą się na odwołanie dyskryminacyjnych środków i zagwarantowanie praw ukraińskich i rosyjskich mediów i edukacji.

Wszelkie nazistowskie ideologie i działania muszą być odrzucone i zakazane.

21. Terytoria:

Krym, Ługańsk i Donieck zostaną uznane de facto za rosyjskie, w tym przez USA;

W Chersoniu i Zaporożu dojdzie do zamrożenia na linii kontaktu, co oznacza de facto uznanie linii kontaktu (frontu – red.).

Rosja zwróci inne terytoria, które kontroluje poza tymi pięcioma obwodami.

Ukraińskie siły wycofają się z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontrolują, a strefa, z której się wycofają, będzie uważana za neutralny, zdemilitaryzowany bufor, uznawany międzynarodowo za terytorium Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie siły nie będą wkraczać do tej strefy zdemilitaryzowanej.

22. Po zawarciu przyszłych porozumień terytorialnych, Federacja Rosyjska i Ukraina zobowiążą się nie zmieniać tych porozumień siłą. Wszelkie gwarancje bezpieczeństwa nie będą obowiązywać w przypadku złamania tych zobowiązań.

23. Rosja nie będzie uniemożliwiać Ukrainie wykorzystywania Dniepru do działań komercyjnych, zostaną zawarte porozumienia ws. swobodnego transportu zboża przez Morze Czarne.

24. Powołana zostanie komisja humanitarna, by rozwiązać następujące kwestie:

Wszyscy jeńcy i polegli zostaną wymienieni między stronami, na zasadzie wszyscy za wszystkich;

Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy zostaną zwróceni, w tym dzieci;

Wdrożony zostanie program łączenia rodzin;

Zostaną podjęte środki, by ulżyć cierpieniu ofiar konfliktu.

25. Ukraina zorganizuje wybory w ciągu 100 dni.

26. Wszyscy uczestnicy konfliktu otrzymają pełną amnestię za swoje działania w czasie wojny i zgodzą się, by nie składać roszczeń lub przedstawiać zażaleń w przyszłości.

27. To porozumienie będzie prawnie wiążące. Jego wdrożenie będzie monitorowane przez Radę Pokoju, na czele której stanie Donald Trump. Sankcje będą wdrażane w przypadku naruszeń.

28. Gdy strony zgodzą się na to memorandum, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast, po tym, jak obie strony zgodzą się wycofać do wskazanych miejsc i zaczną wdrażać porozumienie.

Do spotkań w ZEA dochodzi po tym, jak w czasie rozmów delegacji USA i Ukrainy w Genewie doszło do modyfikacji planu pokojowego. Jego pierwotny kształt budził zastrzeżenia Ukraińców i Europejczyków.  Chodzi o 28-punktowy plan pokojowy, który został opracowany przez specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa i sekretarza stanu USA Marco Rubio. Treść planu została opublikowana przez serwis Axios – przewidywał on m.in. ograniczenie liczebności ukraińskiej armii do 600 tysięcy, wykluczał możliwość wejścia Ukrainy do NATO oraz nakazywał Ukrainie wycofanie się z kontrolowanej jeszcze części obwodu donieckiego. W planie była mowa również o uznaniu – de facto – Donbasu i Krymu za tereny należące do Rosji oraz generalnej amnestii za wszystkie czyny popełnione w czasie blisko czteroletniej wojny Rosji z Ukrainą. Jeden z punktów planu dotyczył Polski – głosił on, że na terytorium Polski będą stacjonować europejskie myśliwce.

Po rozmowach w Genewie (Driscoll również brał w nich udział) plan miał zostać zredukowany do 19 punktów, a najważniejsze kwestie – m.in. dotyczące kwestii terytorialnych czy perspektyw wejścia Ukrainy do NATO – miały zostać z niego wykreślone, a ostateczne decyzje w ich sprawie mają zapaść w czasie rozmów Trumpa z Zełenskim. CBS podawał w poniedziałek, że w tym tygodniu może dojść do spotkania prezydentów USA i Ukrainy w Waszyngtonie, ale rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt stwierdziła na późniejszej konferencji prasowej, że na razie takiego spotkania nie ma w planach. 

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1370 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1370 dniu wojny

Foto: PAP

Kreml twierdzi, że oficjalnie nie przekazano mu planu w żadnej wersji i nie chce dyskutować o zawartości planów pojawiających się w mediach. 

– Driscoll był dość intensywnie zaangażowany w ten proces pokojowy w ostatnich dniach – mówi jeden z przedstawicieli administracji USA. – Jest w sposób oczywisty mocno zaangażowany, więc jest w stanie przekazać informacje o tym (Rosji) – dodaje. Ten sam rozmówca „Financial Times” twierdzi, że Ukraińcy wiedzieli o tym, iż Driscoll ma spotkać się z rosyjską delegacją. – Wiedzieli gdzie udaje się (po rozmowach w Genewie) – podkreśla. 

– Tak jak powiedział sekretarz Rubio, zamierzamy pracować nad tym (planem pokojowym – red.) 24 godziny, 7 dni w tygodniu, próbujemy działać tak szybko i agresywnie jak to możliwe – mówi przedstawiciel administracji USA. 

Po Genewie jest mniej punktów – już nie 28 – i wiele właściwych elementów zostało wziętych pod uwagę w tym projekcie

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Wołodymyr Zełenski zapowiada, że najbardziej wrażliwe punkty planu pokojowego omówi z Donaldem Trumpem

Nie jest jasne, czy w Abu Zabi dojdzie do trójstronnego spotkania Driscolla, delegacji rosyjskiej i Budanowa, czy też Driscoll rozmawia oddzielnie z Rosjanami, a oddzielnie z szefem wywiadu Ukrainy. Budanow, który nadzoruje działania takie jak ataki z użyciem dronów na cele w głębi Rosji, w czasie wojny utrzymywał kanały kontaktu z Rosjanami, co umożliwiało m.in. organizację wymian jeńców. W podpisanym przez Wołodymyra Zełenskiego w sobotę dekrecie Budanow został wskazany jako jeden z dziewięciu członków ukraińskiej delegacji, która miała brać udział w negocjacjach z USA i Rosją mających na celu doprowadzenie do „sprawiedliwego i trwałego pokoju”. 

Zmodyfikowany w Genewie plan pokojowy miał przybrać kształt korzystniejszy dla Ukrainy. Premier Polski Donald Tusk mówił w czasie rozmowy z dziennikarzami w Luandzie, gdzie odbywał się szczyt UE-Afryka, że „można uznać”, iż punktu dotyczącego Polski, który pierwotnie pojawił się w planie, już w nim nie ma.&nbsp;

Do zmodyfikowanego planu odniósł się w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak stwierdził, po modyfikacjach planu obecnie „kroki niezbędne do zakończenia wojny mogą być wykonalne”. – Po Genewie jest mniej punktów – już nie 28 – i wiele właściwych elementów zostało wziętych pod uwagę w tym projekcie – ocenił Zełenski. 

Zełenski potwierdził też doniesienia „Financial Times”, z których wynika, że „wrażliwe kwestie” omówi bezpośrednio z prezydentem Trumpem. 

Źródło: rp.pl

