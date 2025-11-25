Ogólnokrajowe badanie przeprowadzone przez Federalne Stowarzyszenie Marketingu Miast i Gmin (BCSD) wykazało, że koszty organizacji wydarzeń publicznych, w tym jarmarków bożonarodzeniowych, wzrosły w ciągu ostatnich trzech lat średnio o 44 procent.

Seria ataków wymusza nowe zabezpieczenia

Choć środki bezpieczeństwa zaostrzono po zamachu islamisty, który w 2016 r. wjechał skradzioną ciężarówką w jarmark w centrum Berlina, śmiertelny atak w Magdeburgu w grudniu ubiegłego roku ponownie zwrócił uwagę władz na konieczność zwiększonej ochrony wielowiekowych wydarzeń wraz z rozpoczęciem sezonu w Niemczech – przypomina agencja Reuters.

Berlin: Jarmark bożonarodzeniowy „Berliner Weihnachtszeit” przed Czerwonym Ratuszem i wieżą telewizyjną na Alexanderplatz Foto: JENS KALAENE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Do kolejnego śmiertelnego ataku z użyciem samochodu doszło w Monachium w lutym 2025 r. W marcu samochód został użyty do wjechania w tłum w Mannheim, w zachodnich Niemczech.