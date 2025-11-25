Reklama
Betonowe blokady i monitoring: tak wyglądają jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech

Niemieckie jarmarki bożonarodzeniowe, które co roku są atrakcją turystyczną i ważnym źródłem dochodów lokalnych gospodarek, zmagają się z bezprecedensowymi kosztami bezpieczeństwa po serii ataków w ostatnich latach.

Publikacja: 25.11.2025 18:15

Foto: JENS KALAENE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Urszula Lesman

Ogólnokrajowe badanie przeprowadzone przez Federalne Stowarzyszenie Marketingu Miast i Gmin (BCSD) wykazało, że koszty organizacji wydarzeń publicznych, w tym jarmarków bożonarodzeniowych, wzrosły w ciągu ostatnich trzech lat średnio o 44 procent.

Seria ataków wymusza nowe zabezpieczenia

Choć środki bezpieczeństwa zaostrzono po zamachu islamisty, który w 2016 r. wjechał skradzioną ciężarówką w jarmark w centrum Berlina, śmiertelny atak w Magdeburgu w grudniu ubiegłego roku ponownie zwrócił uwagę władz na konieczność zwiększonej ochrony wielowiekowych wydarzeń wraz z rozpoczęciem sezonu w Niemczech – przypomina agencja Reuters.

Foto: JENS KALAENE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Do kolejnego śmiertelnego ataku z użyciem samochodu doszło w Monachium w lutym 2025 r. W marcu samochód został użyty do wjechania w tłum w Mannheim, w zachodnich Niemczech. 

„Wymogi bezpieczeństwa stały się coraz bardziej rygorystyczne” – powiedział agencji David Russ, szef produkcji jarmarku na berlińskim Gendarmenmarkt, który ustawił duże betonowe blokady, punkty kontrolne przy wejściach, monitoring wizyjny i przeszkoloną ochronę.  Berliński jarmark wprowadził też opłatę w wysokości 2 euro za wejście.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało, że obawy są uzasadnione. „Ze względu na spodziewaną dużą liczbę odwiedzających, zazwyczaj centralne lokalizacje i otwarty charakter wydarzeń, jarmarki bożonarodzeniowe w całych Niemczech stwarzają szczególne ryzyko” – poinformował resort w oświadczeniu, które opublikował „Handelsblatt”.

Kto zapłaci za ochronę świątecznych jarmarków?

Choć miasta i gminy zazwyczaj otrzymują z lokalnych budżetów dotacje na pokrycie kosztów organizacji jarmarków świątecznych, to mniejsze miejscowości i prywatni organizatorzy często ponoszą wszystkie koszty sami. 

Władze lokalne apelują więc, by rządy krajów związkowych przejęły ten ciężar finansowy, argumentując, że to kwestia przeciwdziałania terroryzmowi, która wykracza poza ich kompetencje. 

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w ubiegłym tygodniu, że rząd federalny nie może udzielić wsparcia, ponieważ obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa spoczywa na policji krajowej, ale zaznaczył, że uważnie śledzi debatę – przypomina Reuters. Związek Miast i Gmin Niemieckich, reprezentujący 10 tys. jednostek samorządu, ostrzegł, że jeśli nie będzie dodatkowych dotacji, „organizatorzy mogą nie mieć innego wyjścia, jak tylko przerzucić koszty na odwiedzających”.

Źródło: rp.pl

