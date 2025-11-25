Aktualizacja: 25.11.2025 18:19 Publikacja: 25.11.2025 18:15
Betonowe bloki stoją wokół jarmarku bożonarodzeniowego „Winterwelt Potsdamer Platz Berlin”, który jest otwarty od 31 października
Ogólnokrajowe badanie przeprowadzone przez Federalne Stowarzyszenie Marketingu Miast i Gmin (BCSD) wykazało, że koszty organizacji wydarzeń publicznych, w tym jarmarków bożonarodzeniowych, wzrosły w ciągu ostatnich trzech lat średnio o 44 procent.
Choć środki bezpieczeństwa zaostrzono po zamachu islamisty, który w 2016 r. wjechał skradzioną ciężarówką w jarmark w centrum Berlina, śmiertelny atak w Magdeburgu w grudniu ubiegłego roku ponownie zwrócił uwagę władz na konieczność zwiększonej ochrony wielowiekowych wydarzeń wraz z rozpoczęciem sezonu w Niemczech – przypomina agencja Reuters.
Berlin: Jarmark bożonarodzeniowy „Berliner Weihnachtszeit” przed Czerwonym Ratuszem i wieżą telewizyjną na Alexanderplatz
Do kolejnego śmiertelnego ataku z użyciem samochodu doszło w Monachium w lutym 2025 r. W marcu samochód został użyty do wjechania w tłum w Mannheim, w zachodnich Niemczech.
„Wymogi bezpieczeństwa stały się coraz bardziej rygorystyczne” – powiedział agencji David Russ, szef produkcji jarmarku na berlińskim Gendarmenmarkt, który ustawił duże betonowe blokady, punkty kontrolne przy wejściach, monitoring wizyjny i przeszkoloną ochronę. Berliński jarmark wprowadził też opłatę w wysokości 2 euro za wejście.
Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało, że obawy są uzasadnione. „Ze względu na spodziewaną dużą liczbę odwiedzających, zazwyczaj centralne lokalizacje i otwarty charakter wydarzeń, jarmarki bożonarodzeniowe w całych Niemczech stwarzają szczególne ryzyko” – poinformował resort w oświadczeniu, które opublikował „Handelsblatt”.
Choć miasta i gminy zazwyczaj otrzymują z lokalnych budżetów dotacje na pokrycie kosztów organizacji jarmarków świątecznych, to mniejsze miejscowości i prywatni organizatorzy często ponoszą wszystkie koszty sami.
Władze lokalne apelują więc, by rządy krajów związkowych przejęły ten ciężar finansowy, argumentując, że to kwestia przeciwdziałania terroryzmowi, która wykracza poza ich kompetencje.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w ubiegłym tygodniu, że rząd federalny nie może udzielić wsparcia, ponieważ obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa spoczywa na policji krajowej, ale zaznaczył, że uważnie śledzi debatę – przypomina Reuters. Związek Miast i Gmin Niemieckich, reprezentujący 10 tys. jednostek samorządu, ostrzegł, że jeśli nie będzie dodatkowych dotacji, „organizatorzy mogą nie mieć innego wyjścia, jak tylko przerzucić koszty na odwiedzających”.
