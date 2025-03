Niemcy: Kierowca samochodu wjechał w tłum. Co najmniej dwie ofiary śmiertelne

„Bild” informuje o dwóch ofiarach śmiertelnych i 25 rannych, w tym 15 ciężko. Na razie nie jest jasne, czy doszło do wypadku, czy był to zamach terrorystyczny.



Mannheim: Czarny SUV wjechał w grupę ludzi

Kierowca samochodu został zatrzymany. Na razie nie wiadomo, czy w sprawie wypadku są inni podejrzani. Policja apeluje do mieszkańców Mannheim, by nie zbliżali się do miejsca, w którym doszło do wypadku.



Wiadomo, że kierowca, który wjechał w tłum ludzi, siedział za kierownicą czarnego samochodu typu SUV, który z dużą prędkością wjechał w grupę ludzi spacerujących między Paradeplatz, jednym z miejskich placów, a Wieżą Ciśnień (Wasserturm), jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków miasta (została zbudowana w latach 1886-1889).

Pojazdem kierował 40-letni obywatel Niemiec.