Dwanaście dni w australijskim buszu. Niemiecka turystka odnaleziona

Młoda Niemka podróżowała po Australii od dwóch lat, mieszkając głównie w hostelach i kwaterach dla backpackerów – turystów podróżujących z plecakami. Swoją podróż finansowała pracą w lokalnych kopalniach. Przed zaginięciem opuściła hostel w Fremantle, rozważając podróż do wschodnich stanów.

Młoda kobietę napotkał przypadkowy przechodzień, gdy szła leśną ścieżką na skraju rezerwatu, gdzie zaginęła.

Wilga została odnaleziona zaledwie chwilę po konferencji prasowej szefa lokalnej policji, inspektora Martina Glynna, który wciąż wyrażał nadzieję na znalezienie jej żywej. Glynn powiedział, że obszar, w którym odnaleziono jej auto, ponad 35 km od jakiegokolwiek szlaku, nie jest popularnym miejscem wśród turystów, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego oddalenie. - To wspaniały rezerwat przyrody, pełen bogatej i różnorodnej flory i fauny, ale z pewnością nie jest to jedno z typowych miejsc do zwiedzania – powiedział policjant.

Wilga była wyczerpana, miała liczne drobne obrażenia i była pokąsana przez komary, jednak nie doznała poważniejszych urazów. Została natychmiast przetransportowana helikopterem do szpitala w Perth na dalsze badania i leczenie. Policja podkreśliła, że przetrwanie w tak trudnych warunkach – z temperaturami nocą spadającymi do zera stopni Celsjusza, w deszczu i gęstej roślinności – świadczy o jej niezwykłej odwadze i determinacji.

Premier Australii Zachodniej dziękuje za udział w poszukiwaniach

Premier Australii Zachodniej Roger Cook podziękował w mediach społecznościowych służbom ratunkowym i wszystkim, którzy prowadzili poszukiwania, dzielili się informacjami i wspierali rodzinę w tym trudnym czasie.