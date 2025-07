Nawet po brexicie więcej Brytyjczyków niż Polaków opiera swoją tożsamość na przynależności do Unii

Młodzi Polacy mają też szczególny stosunek do zjednoczonej Europy. 46 proc. z nich uważa, że ich tożsamość jest podwójna: czują się i Europejczykami, i Polakami. Ale aż 48 proc. deklaruje jedynie przywiązanie do polskości, bez poczucia przynależności do szerszej wspólnoty opartej na poszanowaniu rządów prawa, demokracji i praw człowieka, jaką jest Unia. To znowu najniższy taki wskaźnik wśród badanych krajów. Bo oto wyłącznie Niemcami czuje się tylko 22 proc. pytanych, wyłącznie Hiszpanami 16 proc., a wyłącznie Włochami (choć kraj jest rządzony przez skrajną prawicę) tylko 23 proc. Tak określona wąska tożsamość jest nawet mniej niż u nas rozpowszechniona w Zjednoczonym Królestwie (35 proc.), które przecież do Unii już nie należy. Wciąż 46 proc. młodych wyspiarzy czuje się zarówno Brytyjczykami, jak i Europejczykami.

Tak w Polsce nie zawsze było. Jeszcze w 2022 roku jedynie 25 proc. młodych Polaków przyznawało się wyłącznie do polskiej tożsamości. Niezwykły sukces Konfederacji czy ruchu Grzegorza Brauna ma więc głębokie podłoże światopoglądowe.

Stąd mimo wszystko daleka droga do polexitu. Okazuje się bowiem, że tylko 9 proc. pytanych uważa, że przynależność naszego kraju do UE jest złą rzeczą. 61 proc. podtrzymuje, że to rzecz dobra (dla 26 proc. ani dobra, ani zła). Ale tu znów zaskoczenie, bo 73 proc. młodych Brytyjczyków przyznaje, że (hipotetyczna) przynależność ich kraju do Unii byłaby rzeczą dobrą. Jako dobrą przynależność do zjednoczonej Europy ocenia jednak aż 80 proc. Niemców i 67 proc. Hiszpanów.

W chwili, gdy Rosja grozi od wschodu, a Donald Trump może wycofać amerykańskie wojska z Europy, wiele się mówi o potrzebie rozwoju europejskiej obronności. To by oznaczało skokowe pogłębienie integracji. O ile jednak 53 proc. młodych Niemców opowiada się ogólnie za dalszym zacieśnieniem współpracy krajów członkowskich UE, w Polsce ten wskaźnik spada do 31 proc. Tylko we Francji (27 proc.) pozostaje on niższy.

Sporo tłumaczy znaczny wzrost obaw przed imigracją nad Wisłą. Pytani o trzy najpoważniejsze problemy, przed jakimi stoi Unia, 47 proc. młodych Polaków wskazuje właśnie na imigrację, daleko przed obroną (30 proc.), powstrzymaniem zmian klimatycznych (28 proc.) oraz polityką gospodarczą (24 proc.).