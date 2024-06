Czytaj więcej Polityka Wybory we Francji: Rośnie poparcie dla partii Marine Le Pen Na trzy dni przed I turą wyborów parlamentarnych we Francji poparcie dla Zjednoczenia Narodowego zbliża się do 40 procent - wynika z sondażu OpinionWay dla "Les Echos".

Dlaczego były socjalistyczny prezydent Francois Hollande i obecny popularny przywódca Partii Socjalistycznej Raphael Glucksmann przyłączyli się do Melenchona budując Front Ludowy?

Hollande jest politykiem o wielkim doświadczeniu, ale tu wykazał się ogromną naiwnością. Sądzi, że będzie w stanie zmienić Front Ludowy od środka. Głęboko się jednak myli. Podporządkowanie lewicy humanistycznej przez lewicę radykalną stało się faktem. Gdy zaś idzie o Glucksmanna, jego decyzja o przyłączeniu się do sojuszu z Melenchonem jest ogromnym zawodem. Przez całą kampanię w wyborach europejskich był atakowany przez radykalną lewicę, nazywany syjonistą (Raphael Glucksmann jest synem nieżyjącego filozofa pochodzenia żydowskiego Andre Glucksmanna). Zapewniał, że sprawa ukraińska ma dla niego fundamentalne znaczenie. Uważa wręcz, że właśnie tam rozstrzyga się przyszłość Unii. Tymczasem Francja Niepokorna zwalcza francuskie wsparcie dla Kijowa. Mam wiele zarzutów do Macrona, ale w tym względzie jego postawa jest wzorowa. Bardzo długo starał się nawiązać rokowania z Putinem, ale w końcu zrozumiał, że nie jest to możliwe. I broni dziś z pełną determinację Ukrainy. Front Ludowy, jeśli doszedłby do władzy, nie robiłby tego.

Może dojść do sytuacji, w której głosowałby pan na Le Pen aby zatrzymać Melenchona?

Tak.

W jakich okolicznościach?

Nigdy nie wyobrażałem sobie, że mógłby poprzeć Zjednoczenie Narodowe aby zatrzymać antysemityzm. Ale taki dzień może nadejść. Zrobiłbym to z ciężkim sercem. Ale rozważmy taki przypadek. Wyobraźmy sobie, że mieszkam w departamencie Vaucluse, na południu kraju. Tu kandyduje z Frontu Ludowego Raphael Arnaud, trzykrotnie notowany przez służby bezpieczeństwa państwa, który z radością powitał atak Hamasu na Izrael 7 października zeszłego roku jako spektakularny wyraz oporu narodu palestyńskiego. Gdyby przeszedł do drugiej tury a jego kontrkandydat, co bardzo prawdopodobne, wywodziłby się ze Zjednoczenia Narodowego, rzecz jasna głosowałbym na tego ostatniego aby Arnaud nie dostał się do parlamentu.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Tomasz Kubin: Klęska Macrona sprawi, że atmosfera będzie mocno zepsuta Jeśli w wyborach parlamentarnych we Francji Zjednoczenie Narodowe odniesie sukces, co oznaczałoby klęskę Emmanuela Macrona, to oczywiście Sekwana nadal będzie sobie płynąć, a wieża Eiffla zachwycać turystów. Ale atmosfera zmieni się radykalnie.

Założyciel Frontu Narodowego, Jean-Marie Le Pen, jest związany ze środowiskami reżimu marszałka Petaina kolaborującego z Hitlerem - tym samym, który wysłał pańskiego ojca i dziadków do Auschwitz podobnie jak to zrobił z dziesiątkami tysięcy francuskich Żydów.

Marine Le Pen bardzo stanowczo odcięła się od ojca. Wyrzuciła go z partii, zmieniła nazwę ugrupowania. Potępiła wszystkie skandaliczne wypowiedzi ojca odnoszące się do drugiej wojny. Wytykanie korzeni jej ugrupowania bez uwzględnienia tej zmiany to intelektualne lenistwo. Zjednoczenie Narodowe trzeba atakować za to, czym faktycznie dziś jest a nie za to, czym było. Tak, po raz pierwszy od drugiej wojny światowej antysemityzm znalazł się w centrum polityki francuskiej. Ale z powodu skrajnej prawicy.