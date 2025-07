Wątki polskie w raporcie o międzynarodowych adopcjach

Kraje, z których Szwedzi najczęściej brali dzieci na wychowanie, to: Korea Południowa, Indie, Kolumbia, Chiny, Sri Lanka, Chile, Tajlandia, Wietnam, Polska i Etiopia.

Raport stwierdza, że w procedurach prywatnych adopcji w końcu lat 80. polscy adwokaci pobierali wysokie opłaty od szwedzkich rodzin szukających maluchów do przysposobienia

Raport stwierdza, że co najmniej w dziesięciu krajach, m.in. w Chinach, Polsce, na Tajwanie, w Tajlandii i Wietnamie dochodziło do transakcji dziećmi. Poza potwierdzonymi kazusami istniały podejrzenia, że handel maluchami odbywał się także na obszarach innych krajów, ocenia autorka publikacji. Tam, gdzie Komisja ds. Adopcji weryfikowała działalność w tej materii, kierownicy domów dziecka, adwokaci i pośrednicy mogli zarabiać pieniądze na przysposabianiu dzieci w Szwecji.

Jakie są szczegóły związane z Polską? Raport stwierdza, że w procedurach prywatnych adopcji w końcu lat 80. polscy adwokaci pobierali wysokie opłaty od szwedzkich rodzin szukających maluchów do przysposobienia. Jeden z adwokatów, zaznacza raport, domagał się 50 tys. koron szwedzkich, by polskie władze mogły zaakceptować adoptujących szwedzkich rodziców.

Szwedzka ambasada słyszała też pogłoski o tym, że osoby, które nie miały nic wspólnego z Polską, zmuszano do wykładania na procedury dodatkowych pieniędzy. Pomagało to ominąć warunek, by co najmniej jeden z partnerów adoptujących był powiązany z Polską. O handlu polskimi dziećmi szwedzkie media informowały w latach 90. przy okazji prywatnych adopcji, jak również w sytuacjach, gdy pary opiekowały się wybranymi maluchami i sponsorowały je.