Jak co roku redaktorzy Cambridge Dictionary ogłosili angielskie słowo roku. Wybór wygranego słowa odbywa się na podstawie analizy wiodących tematów, które pojawiły się w dyskursie publicznym w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, a także fraz, które najczęściej padały w mediach i sieci.
W 2025 r. Cambridge Dictionary poinformowało, że słowem roku zostało „parasocial”. Redakcja słynnego słownika podkreśla, że idealnie określa ono epokę, w której więzi z celebrytami, postaciami fikcyjnymi, a niekiedy i botami AI stały się kulturową normą.
Słowo „parasocial” definiuje się jako relację odczuwaną względem kogoś, kto jest znany, ale nie poznaliśmy go osobiście – na przykład wobec celebrytów czy postaci z książek oraz seriali i filmów. Termin ten – jak zauważa redakcja Cambridge Dictionary – pojawił się już w 1956 r.. Wówczas socjologowie po raz pierwszy zauważyli nawiązywanie „paraspołecznych” relacji – chodziło o relacje z osobowościami telewizyjnymi.
W 2025 r. słowo „parasocial” nawiązuje do ulubionych influencerów, muzyków i aktorów, ale także do sztucznej inteligencji. Eksperci zauważają bowiem, że kiedy powstały boty AI, ludzie zaczęli nawiązywać z nimi relacje, rozmawiać z nimi, a niekiedy traktować je jak bliskich znajomych.
„Gdy media społecznościowe wzmacniają poczucie bliskości, jakie fani mają wobec uwielbianych celebrytów, a rośnie popularność wirtualnych towarzyszy AI, mogących przyjmować osobowości, słowo opisujące te jednokierunkowe relacje, parasocial, przeżywa swój moment” – zaznaczają eksperci Cambridge Dictionary.
Zdaniem głównego redaktora Cambridge Dictionary „słowo „parasocial oddaje ducha 2025 r.” i pokazuje, jak zmienia się język. – Parasocial wyróżniało się w 2025 r. z kilku powodów. Zainteresowanie tym terminem gwałtownie wzrosło, co widać w naszych danych: liczba wyszukiwań w Cambridge Dictionary oraz w Google kilkukrotnie skoczyła – zaznaczył Colin McIntosh. – To ciekawe z językowego punktu widzenia, bo przeszło z terminu akademickiego do słowa używanego przez zwykłych ludzi w postach w mediach społecznościowych. Oddaje też ducha 2025 r., gdy fascynacja celebrytami i ich stylem życia wciąż sięga nowych szczytów – dodał.
To dopiero drugi raz, kiedy słowem roku zostaje przymiotnik. Pierwszym było – w 2016 r. – słowo „paranoid”.
Cambridge Dictionary wybiera słowo roku od 2013 r. Wygrane słowa są wyrazami, które nawiązują zwykle do najważniejszych w danym okresie wydarzeń bądź odnoszą się do panujących trendów społecznych.
Przypominamy, że w ubiegłym roku redaktorzy słownika Cambridge słowem roku ogłosili czasownik „to manifest”.
Rok wcześniej – w 2023 – było to słowo „halucynować” w odniesieniu do negatywnych aspektów sztucznej inteligencji, która „majaczy” i „produkuje fałszywe informacje”.
