Jak co roku redaktorzy Cambridge Dictionary ogłosili angielskie słowo roku. Wybór wygranego słowa odbywa się na podstawie analizy wiodących tematów, które pojawiły się w dyskursie publicznym w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, a także fraz, które najczęściej padały w mediach i sieci.

Reklama Reklama

W 2025 r. Cambridge Dictionary poinformowało, że słowem roku zostało „parasocial”. Redakcja słynnego słownika podkreśla, że idealnie określa ono epokę, w której więzi z celebrytami, postaciami fikcyjnymi, a niekiedy i botami AI stały się kulturową normą.

„Parasocial” słowem roku 2025 według Cambridge Dictionary

Słowo „parasocial” definiuje się jako relację odczuwaną względem kogoś, kto jest znany, ale nie poznaliśmy go osobiście – na przykład wobec celebrytów czy postaci z książek oraz seriali i filmów. Termin ten – jak zauważa redakcja Cambridge Dictionary – pojawił się już w 1956 r.. Wówczas socjologowie po raz pierwszy zauważyli nawiązywanie „paraspołecznych” relacji – chodziło o relacje z osobowościami telewizyjnymi.

W 2025 r. słowo „parasocial” nawiązuje do ulubionych influencerów, muzyków i aktorów, ale także do sztucznej inteligencji. Eksperci zauważają bowiem, że kiedy powstały boty AI, ludzie zaczęli nawiązywać z nimi relacje, rozmawiać z nimi, a niekiedy traktować je jak bliskich znajomych.