Rzeczpospolita
Brytyjczycy wybrali słowo roku. „Oddaje ducha 2025”

Redakcja znanego na całym świecie Cambridge Dictionary ogłosiła angielskie słowo roku 2025. Co oznacza „parasocial”?

Publikacja: 18.11.2025 20:17

Brytyjczycy wybrali słowo roku. „Oddaje ducha 2025”

Foto: Adobe Stock

Ada Michalak

Jak co roku redaktorzy Cambridge Dictionary ogłosili angielskie słowo roku. Wybór wygranego słowa odbywa się na podstawie analizy wiodących tematów, które pojawiły się w dyskursie publicznym w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, a także fraz, które najczęściej padały w mediach i sieci.

W 2025 r. Cambridge Dictionary poinformowało, że słowem roku zostało „parasocial”. Redakcja słynnego słownika podkreśla, że idealnie określa ono epokę, w której więzi z celebrytami, postaciami fikcyjnymi, a niekiedy i botami AI stały się kulturową normą.

Wybór słowa odbywa się na podstawie analizy wiodących tematów, które pojawiły się w dyskursie public
Społeczeństwo
Angielskie słowo roku. Zdaniem ekspertów pokazuje ono siłę „myślenia magicznego”

„Parasocial” słowem roku 2025 według Cambridge Dictionary 

Słowo „parasocial” definiuje się jako relację odczuwaną względem kogoś, kto jest znany, ale nie poznaliśmy go osobiście – na przykład wobec celebrytów czy postaci z książek oraz seriali i filmów. Termin ten – jak zauważa redakcja Cambridge Dictionary – pojawił się już w 1956 r.. Wówczas socjologowie po raz pierwszy zauważyli nawiązywanie „paraspołecznych” relacji – chodziło o relacje z osobowościami telewizyjnymi.

W 2025 r. słowo „parasocial” nawiązuje do ulubionych influencerów, muzyków i aktorów, ale także do sztucznej inteligencji. Eksperci zauważają bowiem, że kiedy powstały boty AI, ludzie zaczęli nawiązywać z nimi relacje, rozmawiać z nimi, a niekiedy traktować je jak bliskich znajomych. 

Zgodnie z definicją Oxford English Dictionary „brain rot" to „pogorszenie stanu psychicznego lub int
Społeczeństwo
Brytyjczycy wybrali słowo roku. Młodzież w Polsce używa go regularnie

„Gdy media społecznościowe wzmacniają poczucie bliskości, jakie fani mają wobec uwielbianych celebrytów, a rośnie popularność wirtualnych towarzyszy AI, mogących przyjmować osobowości, słowo opisujące te jednokierunkowe relacje, parasocial, przeżywa swój moment” – zaznaczają eksperci Cambridge Dictionary.

Zdaniem głównego redaktora Cambridge Dictionary „słowo „parasocial oddaje ducha 2025 r.” i pokazuje, jak zmienia się język. – Parasocial wyróżniało się w 2025 r. z kilku powodów. Zainteresowanie tym terminem gwałtownie wzrosło, co widać w naszych danych: liczba wyszukiwań w Cambridge Dictionary oraz w Google kilkukrotnie skoczyła – zaznaczył Colin McIntosh. – To ciekawe z językowego punktu widzenia, bo przeszło z terminu akademickiego do słowa używanego przez zwykłych ludzi w postach w mediach społecznościowych. Oddaje też ducha 2025 r., gdy fascynacja celebrytami i ich stylem życia wciąż sięga nowych szczytów – dodał. 

To dopiero drugi raz, kiedy słowem roku zostaje przymiotnik. Pierwszym było – w 2016 r. – słowo „paranoid”.

Czytaj więcej

Redaktorzy Cambridge Dictionary niekiedy wybierają nie słowo, ale „wyrażenie roku". W zeszłym roku w
Społeczeństwo
Brytyjczycy wybrali słowo roku. Sztuczna inteligencja przekonała jury konkursu

Cambridge Dictionary wybiera słowo roku od 2013

Cambridge Dictionary wybiera słowo roku od 2013 r. Wygrane słowa są wyrazami, które nawiązują zwykle do najważniejszych w danym okresie wydarzeń bądź odnoszą się do panujących trendów społecznych.

Przypominamy, że w ubiegłym roku redaktorzy słownika Cambridge słowem roku ogłosili czasownik „to manifest”. 

Rok wcześniej – w 2023 – było to słowo „halucynować” w odniesieniu do negatywnych aspektów sztucznej inteligencji, która „majaczy” i „produkuje fałszywe informacje”.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Społeczeństwo Technologie Sztuczna Inteligencja

e-Wydanie
