Rzeczpospolita
Publicystyka
Tajwan puka do drzwi Interpolu

Znaczący udział Tajwanu w Interpolu byłby dopełnieniem globalnych wysiłków na rzecz zwalczania przestępczości transgranicznej – pisze ambasador tego kraju.

Publikacja: 23.11.2025 19:57

Tajwan

Tajwan

Foto: Adobe Stock

Jeff Y. J. Liu

Interpol jest największą platformą współpracy organów ścigania na świecie. Ściśle monitoruje międzynarodową działalność przestępczą i prowadzi wymianę informacji wywiadowczych na całym świecie w celu zwalczania przestępstw, takich jak terroryzm, cyberprzestępczość, handel ludźmi itp. Został utworzony w 1923 r. z jasnym mandatem i pragmatycznym, a nie politycznym celem. Niestety, z przyczyn politycznych Tajwan od dziesięcioleci jest niesprawiedliwie wykluczony z tej organizacji.

Nie ma wątpliwości, że globalizacja przyspieszyła rozwój przestępczości transgranicznej. Przestępcy i nielegalne aktywa mogą szybko przemieszczać się przez granice. Wobec coraz bardziej zglobalizowanej i wyrafinowanej przestępczości, konieczna jest międzynarodowa współpraca służb policyjnych w celu stworzenia zintegrowanej, globalnej sieci bezpieczeństwa. Współpraca międzynarodowa jest niezbędna do skutecznego zwalczania transgranicznej działalności przestępczej i ochrony stabilności na świecie.

Skutki wykluczenia z systemu komunikacji policyjnej

Jak na ironię, tajwańskie organy ścigania z powodów politycznych nie mają dostępu do globalnego systemu komunikacji policyjnej Interpolu I-24/7. Nie mogą więc dzielić się pilnymi informacjami w czasie rzeczywistym i dołączać do globalnych działań. Takie opóźnienia mogą oznaczać utratę dowodów, niemożność aresztowania podejrzanych i niepotrzebne cierpienie ofiar.

Nieobecność Tajwanu osłabia ramy egzekwowania prawa międzynarodowego i tworzy oczywistą lukę w globalnym bezpieczeństwie. To poważny problem, który powinien zostać niezwłocznie rozwiązany.

Tajwan chce wnieść swój wkład do Interpolu

Tajwańskie organy ścigania mają bogate doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie zapobiegania przestępczości, bezpieczeństwa publicznego i współpracy międzynarodowej. Według globalnej bazy danych Numbeo, Tajwan zajmuje czwarte miejsce pod względem bezpieczeństwa wśród 147 krajów na świecie. Wysoka pozycja w rankingu świadczy również o kompetencjach tajwańskich organów ścigania.

93. posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Interpolu odbędzie się 24–27 listopada br. w Maroku. Tajwan jest gotowy do udziału i wniesienia swojego wkładu. Czy Interpol też jest już gotowy?

O autorze

Ambasador Jeff Y. J. Liu

Przedstawiciel i szef Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce.

Tytuł i śródtytuły od redakcji


Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Policja Miejsca Regiony Azja Organizacje Interpol Tajwan

