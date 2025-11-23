Interpol jest największą platformą współpracy organów ścigania na świecie. Ściśle monitoruje międzynarodową działalność przestępczą i prowadzi wymianę informacji wywiadowczych na całym świecie w celu zwalczania przestępstw, takich jak terroryzm, cyberprzestępczość, handel ludźmi itp. Został utworzony w 1923 r. z jasnym mandatem i pragmatycznym, a nie politycznym celem. Niestety, z przyczyn politycznych Tajwan od dziesięcioleci jest niesprawiedliwie wykluczony z tej organizacji.

Nie ma wątpliwości, że globalizacja przyspieszyła rozwój przestępczości transgranicznej. Przestępcy i nielegalne aktywa mogą szybko przemieszczać się przez granice. Wobec coraz bardziej zglobalizowanej i wyrafinowanej przestępczości, konieczna jest międzynarodowa współpraca służb policyjnych w celu stworzenia zintegrowanej, globalnej sieci bezpieczeństwa. Współpraca międzynarodowa jest niezbędna do skutecznego zwalczania transgranicznej działalności przestępczej i ochrony stabilności na świecie.

Skutki wykluczenia z systemu komunikacji policyjnej

Jak na ironię, tajwańskie organy ścigania z powodów politycznych nie mają dostępu do globalnego systemu komunikacji policyjnej Interpolu I-24/7. Nie mogą więc dzielić się pilnymi informacjami w czasie rzeczywistym i dołączać do globalnych działań. Takie opóźnienia mogą oznaczać utratę dowodów, niemożność aresztowania podejrzanych i niepotrzebne cierpienie ofiar.

Nieobecność Tajwanu osłabia ramy egzekwowania prawa międzynarodowego i tworzy oczywistą lukę w globalnym bezpieczeństwie. To poważny problem, który powinien zostać niezwłocznie rozwiązany.

Tajwan chce wnieść swój wkład do Interpolu

Tajwańskie organy ścigania mają bogate doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie zapobiegania przestępczości, bezpieczeństwa publicznego i współpracy międzynarodowej. Według globalnej bazy danych Numbeo, Tajwan zajmuje czwarte miejsce pod względem bezpieczeństwa wśród 147 krajów na świecie. Wysoka pozycja w rankingu świadczy również o kompetencjach tajwańskich organów ścigania.