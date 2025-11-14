Ukraińskie drony zniszczyły nadajnik tajemniczej rosyjskiej stacji radiowej UVB-76, która emitowała tylko brzęczenie

Do spekulacji w sprawie zastosowania stacji UVB-76 odniósł się w 2024 r. przewodniczący Komisji Obrony Dumy Państwowej Rosji generał Andriej Kartapołow. - Ta radiostacja ma własną funkcję i swoje własne, dość ważne zadanie, ale nie ma to nic wspólnego z siłami odstraszania nuklearnego. Dlatego radziłbym nie wszczynać paniki i nie szukać ukrytych znaczeń tam, gdzie ich nie ma - powiedział.

Co wiadomo o stacji „Doomsday Radio”?

Stacja radiowa „Doomsday Radio Station” to krótkofalowa stacja radiowa UVB-76, znana również jako „The Buzzer”. Od lat 70. XX wieku nadawała krótkie impulsy dźwiękowe o częstotliwości 4625 kHz, charakterystyczny dźwięk „brzęczyka”. Nadawany przez stację sygnał składał się z brzęczącego dźwięku trwającego 1,2 sekundy, przerywanego na 1-1,3 sekundy i powtarzającego się 21-34 razy na minutę. Do listopada 2010 r. dźwięki brzęczenia trwały około 0,8 sekundy każdy. Na minutę przed pełną godziną powtarzający się dźwięk był wcześniej zastępowany ciągłym, nieprzerwanym naprzemiennym tonem, który trwał minutę, aż do wznowienia krótkiego powtarzającego się brzęczenia. Czasami można było usłyszeć zakodowane komunikaty głosowe składające się z zestawu cyfr, nazw lub niezrozumiałych słów czytane przez kobietę lub mężczyznę w języku rosyjskim.

Nadajnik należał do struktur sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i początkowo znajdował się w okolicach Powarowa w obwodzie moskiewskim, a po 2010 r.. – prawdopodobnie w obwodzie leningradzkim lub w okolicach Naro-Fomińska, miasta 70 km na południowy zachód od Moskwy.

Czytaj więcej Plus Minus GPS. Śmiertelnie groźna broń Moskwy Rośnie liczba przypadków zagłuszania i zakłócania sygnału nawigacji satelitarnej w samolotach i s...

Dlaczego stację nazywano „Doomsday Radio Station”?

Niektórzy przypuszczają, że „Stacja Radiowa Doomsday” stanowi część zapasowego systemu łączności i może być wykorzystywana w sytuacjach kryzysowych. Nieoficjalna nazwa stacji nawiązuje do tego, że działała nawet w warunkach wojny lub katastrof, wykorzystywała technologie analogowe, niezależne od współczesnej infrastruktury cyfrowej. Zwolennicy teorii spiskowych twierdzili – nie podając jednak źródeł swych przypuszczeń – że będzie działać również, gdy zawiodą wszystkie inne środki komunikacji.