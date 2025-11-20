Reklama
Watykan przekonał Aleksandra Łukaszenkę. Niezłomny ksiądz wyszedł na wolność

Na wolność wyszedł m.in. ks. Henryk Okołotowicz, oskarżony o „szpiegostwo na rzecz Polski i Watykanu” i skazany na kilkanaście lat łagrów.

Publikacja: 20.11.2025 12:54

Zdjęcie uwolnionych księży: pośrodku ks. Henryk Okołotowicz (drugi z lewej) oraz o. Andrzej Juchniew

Zdjęcie uwolnionych księży: pośrodku ks. Henryk Okołotowicz (drugi z lewej) oraz o. Andrzej Juchniewicz.

Foto: catholic.by

Rusłan Szoszyn

O uwolnieniu dwóch katolickich duchownych, ks. Henryka Okołotowicza i o. Andrzeja Juchniewicza, poinformowała w czwartek Konferencja Episkopatu Białorusi. Z komunikatu w sposób zawoalowany wynika, że przyczyniła się do tego amerykańska dyplomacja i październikowa wizyta na Białorusi papieskiego wysłannika kardynała Claudia Gugerottiego, prefekta Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich.

– Jego wizyta dała pozytywny impuls do dalszych kontaktów, których ważnym rezultatem była decyzja Prezydenta Republiki Białorusi (pisownia oryginalna — red.), by w geście miłosierdzia i szacunku dla Papieża ułaskawić i uwolnić katolickich księży, odbywających karę w miejscach pozbawienia wolności – czytamy w komunikacie.

Angażować się w uwolnienie księży miał też nuncjusz apostolski na Białorusi Ignacio Çeffalia oraz przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi arcybiskup Józef Staniewski.

„Duchownych prześladują, by zamknąć nam usta”. Odważni duchowni na celowniku dyktatora

Na łamach „Rzeczpospolitej” kilkakrotnie opisywaliśmy historię ks. Henryka Okołotowicza, który od wielu lat był proboszczem parafii św. Józefa w Wołożynie. Służby Aleksandra Łukaszenki zatrzymały go w listopadzie 2023 r. pod zarzutem „zdrady państwa”. Przetrzymywanego w areszcie KGB duchownego oskarżono o „działalność szpiegowską na rzecz Polski i Watykanu”. Reżimowy sąd skazał go w grudniu ubiegłego roku na 11 lat łagru.

Wiosną zdołał przekazać zza krat wiadomość wiernym, która trafiła do niezależnych mediów białoruskich. – Duchownych prześladują, by zamknąć nam usta, by Kościół nie mówił prawdy – pisał. Co więcej, poinformował wówczas, że służby skłaniały go do „prowokacji przeciwko niektórym katolickim hierarchom”, ale odmówił. 

Czytaj więcej

Ks. Henryk Okołotowicz
Kościół
Niezłomny ksiądz przekazał wiadomość zza krat. „Szpiegostwo na rzecz Polski i Watykanu”

Ksiądz Henryk Okołotowicz pochodzi z polskiej rodziny i był pierwszym katolickim duchownym, który w czasach komunistycznych odprawił mszę w Katyniu i był ścigany z tego powodu przez milicję. Parafianie i znajomi księdza opowiadali po jego aresztowaniu, że nie przestawał mówić prawdy mimo trwających w kraju bezprecedensowych represji, które reżim Łukaszenki prowadzi od sfałszowanych w 2020 r. wyborów i rozpędzenia antyrządowych demonstracji.

Ofiarą podobnej sfabrykowanej sprawy padł też o. Andrzej Juchniewicz, proboszcz parafii w Szumilinie, który przed aresztowaniem na Białorusi pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Żeńskich. Zatrzymano go w maju ubiegłego roku z powodu zamieszczenia flagi ukraińskiej w jednej z sieci społecznościowych. Następnie, jak podaje niezależne centrum obrony praw człowieka „Wiosna”, duchownemu grożono zarzutami kryminalnymi o charakterze seksualnym. Duchowny odpierał wszystkie zarzuty, ale mimo to został skazany na 13 lat więzienia.

Kiedy reżim uwolni polskiego zakonnika Grzegorza Gawła?

Nieznany pozostaje los pochodzącego z Krakowa polskiego karmelity Grzegorza Gawła, którego służby Łukaszenki zatrzymały na Białorusi we wrześniu i oskarżyły o szpiegostwo. Materiał o nim wyemitowała białoruska telewizja propagandowa, która stwierdziła, że duchowny jakoby zbierał informacje na temat manewrów wojskowych Zapad 2025.

Czytaj więcej

Zamknięte polsko-białoruskie przejście graniczne w Bobrownikach
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Otwarcie przejść granicznych z Białorusią to bardzo odważny eksperyment

– Z przykrością informujemy, że nasz współbrat Grzegorz Gaweł O.Carm. został zatrzymany na Białorusi. Prosimy o modlitwy w intencji Brata Grzegorza, polecając go wstawiennictwu Naszej Matki – Maryi Orędowniczki Szkaplerza Świętego – poinformował wówczas „Rzeczpospolitą” klasztor Karmelitów „Na Piasku” w Krakowie.

Tuż po tym Polska oskarżyła o szpiegostwo i wydaliła białoruskiego dyplomatę. Mimo że rząd ostatnio podjął decyzję w sprawie otwarcia przejść granicznych, MSZ wciąż stanowczo odradza obywatelom polskim wszelkie podróże do Białorusi.

