Henryk Okołotowicz: Niezłomny ksiądz przed sądem białoruskiego dyktatora

Inny rozmówca wskazuje, że katolicy na Białorusi muszą „walczyć o przetrwanie”, i twierdzi, że rządcy w Mińsku „wyróżniają” zarządzany z Moskwy Białoruski Kościół Prawosławny (katolicy na Białorusi stanowią zaledwie kilkanaście procent mieszkańców kraju). Ale są też tacy, którzy krytykują swoich przełożonych w Kościele za brak odpowiedniej reakcji na wymierzone w duchownych represje.

Kościół na Białorusi udało się zmusić do milczenia, ale nie to jest najgorsze. Władzom udało się zmusić Kościół do powtarzania propagandowych tez reżimu. Białoruski katolicki duchowny

– Biskupi mają obowiązek bronienia swoich kapłanów, zwłaszcza jeżeli ich wina w żaden sposób nie została udowodniona. Powinni zrobić to publicznie, zabrać głos. Bo to polityczny proces, chcą zastraszyć wszystkich białoruskich księży katolickich. Czy biskupi coś robią po cichu w tej sprawie? Tego nie wiem, w ciemności nic dobrego nie ma, dzieją się tam kiepskie rzeczy – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z białoruskich księży. – Kościół na Białorusi udało się zmusić do milczenia, ale nie to jest najgorsze. Władzom udało się zmusić Kościół do powtarzania propagandowych tez reżimu. Nowy metropolita kilkakrotnie już publicznie cytował wypowiedzi Łukaszenki – twierdzi nasz rozmówca.

Kondrusiewicza odsunięto. Nowy metropolita cytuje Łukaszenkę

Metropolita mińsko-mohylewski abp Józef Staniewski (zastąpił Kondrusiewicza) odwoływał się do słów dyktatora m.in. podczas zeszłorocznych uroczystości z okazji 85-lecia obwodu mińskiego. – Prawidłowo niedawno podkreślił prezydent naszego kraju Aleksander Łukaszenko: świat jest cudowny w swojej różnorodności – przemawiał duchowny, cytowany przez propagandowe media reżimu.

Czytaj więcej Społeczeństwo Białoruski dyktator postanowił podporządkować sobie Kościół Władze odbierają białoruskim katolikom jedną z najważniejszych świątyń kraju. Zamykają też jedyną katolicką szkółkę.

– Nie chodzi o walkę o przetrwanie, to zwyczajna zdrada wartości Kościoła. Robią to we własnym interesie, nie w interesie Kościoła – mówi nam białoruski duchowny. I przypomina, że oprócz ks. Okołotowicza za kratami na Białorusi przebywa też inny duchowny. Chodzi o ks. Andrzeja Juchniewicza, byłego proboszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej i św. Jozafata Kuncewicza w Szumilinie (obwód witebski). Jego sprawa również jest prowadzona za zamkniętymi drzwiami.