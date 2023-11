Białoruski dyktator chce zastraszyć Kościół katolicki

W tym tygodniu (wtorek–środa) konferencja Katolickich Biskupów na Białorusi zebrała się posiedzeniu w Nowogródku. W spotkaniu uczestniczył również nuncjusz apostolski Ante Jozić. Z komunikatu wynika, że omawiano m.in. „bieżące pytania z życia Kościoła”, ale dotychczas żaden z hierarchów białoruskiego Kościoła nie skomentował zatrzymania dwóch duchownych.

– Od sfałszowanych wyborów w 2020 r. służby Łukaszenki próbują podporządkowywać sobie parafie, dotknęło to wszystkie konfesje. Duchownych zmuszono do milczenia, zwierzchnicy Kościoła już nie potępiają represji. Ale to reżimowi już nie wystarcza. Władze chcą, by duchowni okazywali swoją lojalność, udzielali wywiadów w państwowych mediach i chwalili rządzących. Zatrzymania dwóch księży pokazują, że reżimowi podbijanie Kościoła nie idzie łatwo – mówi „Rzeczpospolitej” białoruski duchowny katolicki. – Biorą zakładników, by później targować się w rozmowach z Polską, ale też z Watykanem. Gdyby duchowni popełnili jakiekolwiek przestępstwo, służby Łukaszenki od razu by to nagłośniły. Robią to jednak po cichu, bo liczą, że w zamian za uwolnienie tych ludzi coś zyskają – dodaje.

Nasz rozmówca przypomina o sprawie ks. Władysława Lazara, którego o „zdradę państwa” włądze oskarżyły w 2013 r. Duchowny pół roku spędził w areszcie, a po jego uwolnieniu nikt (ani władze, ani Kościół) nie komentował sprawy. Z kolei po sfałszowanych wyborach w 2020 r. dyktator nie wpuścił do kraju wracającego z Polski zwierzchnika Kościoła na Białorusi abpa Tadeusza Kondrusiewicza. Powrócił dopiero po osobistej interwencji papieża i odszedł na emeryturę.