Eksperci wskazują, że wszystko, co obecnie robi Pekin w Cieśninie wskazuje na przygotowania do inwazji. Chińska armia m.in. gromadzi zapasy i koncentruje flotę amfibii, w tym wyposażonych w długie trapy przystosowane do wysadzania desantu na płytkich plażach Tajwanu.

Foto: Mainland Council Republic of China (Taiwan)

Większość specjalistów sądzi, że po zakończeniu modernizacji swej armii w 2027 roku Chiny będą gotowe do zaatakowania wyspy. Do tego czasu Pekin rozbuduje swój arsenał atomowy i rakietowy, już zwiększył lotnictwo o ponad 400 samolotów, a flotę o 40 dużych okrętów.

W ubiegłym roku, w czasie konferencji na temat bezpieczeństwa w Singapurze minister obrony Chin Dong Jun ostrzegał, że „każdy, kto spróbuje oddzielić Tajwan od Chin skończy samozniszczeniem”. Rok później na tej samej konferencji amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth stwierdził, że wojskowe zagrożenie wyspy ze strony Chin „bliskie”.

Czy amerykańska broń zniweluje chińską przewagę

Wybrany w ubiegłym roku prezydent Tajwanu Lai Ching-te jednym ze swoich priorytetów uczynił przygotowanie kraju do obrony przed chińską inwazją. Przed obecnymi manewrami objeżdżał wyspę występując z przemówieniami wzywającymi do obrony. W ich trakcie nazywał Chiny „zagraniczną wrogą siłą”.