Wzburzony Trump napisał na swoim portalu społecznościowym: „Proces Bibiego Netanjahu powinien zostać NATYCHMIAST ODWOŁANY, albo powinien zostać ułaskawiony jako Wielki Bohater, który tak wiele zrobił dla tego kraju. Być może nie znam nikogo, kto potrafiłby współpracować w większej harmonii z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, MNĄ, niż Bibi Netanjahu. To Stany Zjednoczone uratowały Izrael – i to teraz Stany Zjednoczone uratują Bibiego Netanjahu. TEJ PARODII »SPRAWIEDLIWOŚCI« NIE MOŻNA TOLEROWAĆ!” (wiernie przetłumaczona na polski pisownia samego Trumpa).

Amerykański prezydent daje tym wpisem przykład, że zupełnie nie rozumie liberalnej demokracji, w której każdy jest równy wobec prawa. A z oskarżeniami o korupcję musi się zmierzyć tak samo szeregowy urzędnik, jak i szef rządu.

Bo przecież 16 miesięcy spędził w więzieniu były premier Ehud Olmert skazany za korupcję. Do więzienia trafił też na pięć lat były prezydent Mosze Kacaw – za przestępstwa seksualne. Może to nie powód do dumy, że Izrael postanowił skazać swojego premiera i prezydenta za przestępstwa korupcyjne, ale był to przykład działania wymiaru sprawiedliwości tego kraju. Trump uważa jednak inaczej. Że zwycięzca w wojnie z Iranem nie może być sądzony jak zwykły śmiertelnik. Chcąc pomóc „Bibiemu”, zdaje się bombardować jedyną liberalną demokrację na Bliskim Wschodzie.