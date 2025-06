W krótkim oświadczeniu podano, że NATO poparło zwiększenie wydatków na obronność do poziomu 5 proc. PKB do 2035 roku. To odpowiedź m.in. na żądania ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, który zarzucał części państw Sojuszu „jazdę na gapę” w kwestii finansowania możliwości obronnych NATO.

Reklama

„Potwierdzamy nasze żelazne zobowiązanie do wspólnej obrony tak, jak zapisano w artykule 5. Traktatu Waszyngtońskiego - że atak na jednego jest atakiem na wszystkich” - głosi deklaracja przyjęta na szczycie NATO w Hadze.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji