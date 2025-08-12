Rzeczpospolita
Izrael: Hamas zawyża liczbę ofiar głodu w Strefie Gazy, nie podaje nazwisk

Koordynator Działań Rządu na Terytoriach (COGAT), jednostka resortu obrony Izraela odpowiedzialna za wdrażanie i realizację polityki cywilnej rządu na obszarze Zachodniego Brzegu i wobec Strefy Gazy, opublikowała raport, w którym zarzuca Hamasowi, że ten „celowo wprowadza w błąd” podając dane dotyczące liczby ofiar głodu w Strefie Gazy.

Publikacja: 12.08.2025 11:13

Z głodu w Strefie Gazy od października 2023 roku miało umrzeć 100 dzieci - podaje Hamas

Foto: REUTERS/Mahmoud Issa

Artur Bartkiewicz

Od tygodni organizacje humanitarne i Palestyńczycy alarmują, że sytuacja ludności cywilnej w Strefie Gazy uległa gwałtownemu pogorszeniu, a liczba ofiar głodu w enklawie, niemal całkowicie zniszczonej w wyniku działań militarnych Izraela zaczęła rosnąć. 

Ile osób umiera w Strefie Gazy z głodu? Strona izraelska: Nie tyle, ile podaje Hamas

Według najnowszych danych przekazywanych przez Palestyńczyków od początku izraelskiej operacji odwetowej w Strefie Gazy z głodu zmarło 217 osób, w tym 100 dzieci. Tylko w lipcu z głodu miało – jak podaje strona Palestyńska – umrzeć ponad 100 osób.

Tymczasem COGAT w swoim raporcie twierdzi, że Hamas klasyfikuje jako ofiary głodu wielu Palestyńczyków, którzy cierpieli na liczne choroby co ma być „częścią skoordynowanej kampanii prowadzonej przez Hamas, by zdyskredytować Państwo Izrael i osiągnąć polityczne korzyści”. 

Izraelska obecność wojskowa w Strefie Gazy

Izraelska obecność wojskowa w Strefie Gazy

Foto: PAP

COGAT miał zwrócić uwagę na widoczną różnicę między liczbą zgonów z powodu głodu podawaną przez kierowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia, a liczbą zgonów spowodowanych głodem opisanych szczegółowo w mediach i mediach społecznościowych. Tych pierwszych – jak zauważa strona izraelska – jest więcej. 

Strona izraelska zwraca uwagę, że Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy informując obecnie o ofiarach głodu nie podaje ich personaliów, jak robiło to wcześniej. Jako przykład COGAT podaje raporty resortu zdrowia Strefy Gazy z 19 lipca – gdy informowano o 18 zgonach z głodu i 22 lipca, gdy podano, że z głodu zmarło 15 osób. Tymczasem Izraelczycy byli w stanie zidentyfikować tylko pojedyncze osoby, które zmarły w tych dniach z głodu, co „budzi wątpliwości co do wiarygodności” danych, przekazywanych przez Hamas. 

W marcu, po załamaniu zawieszenia broni zawartego przez Izrael z Hamasem 19 stycznia, Izrael całkowicie wstrzymał napływ pomocy humanitarnej do enklawy

Z analizy przeprowadzonej przez COGAT dotyczącej przypadków zgonów, które Palestyńczycy przypisują głodowi, ma wynikać, że w rzeczywistości powodem śmierci były choroby, na które cierpiały zmarłe osoby. Według Izraela choroby te nie były związane z niedożywieniem. 

Greta Thunberg
Społeczeństwo
Greta Thunberg zapowiada „największą w historii” próbę przełamania blokady Strefy Gazy

Izraelczycy oskarżają też Palestyńczyków o to, że ci pokazują zdjęcia osób, których stan ma być spowodowany głodem, podczas gdy w rzeczywistości cierpią one na różne schorzenia. Przykładem ma być czteroletni Abdullah Hani Muhammad Abu Zarqa, którego zdjęcia były pokazywane na dowód tego, że w enklawie panuje głód. Tymczasem - jak wynika z ustaleń COGAT - chłopiec cierpi na chorobę genetyczną, powodującą niedobory witamin i minerałów, osteoporozę oraz przerzedzenie kości. Na schorzenie to mają cierpieć także inni członkowie rodziny chłopca. Przed wojną chłopiec miał być leczony, w związku z chorobą, w szpitalu na terenie wschodniej Jerozolimy.

Głód w Strefie Gazy spotęgowany decyzjami Izraela 

Głód w Strefie Gazy jest pokłosiem działań militarnych Izraela, prowadzonych przeciwko Hamasowi po ataku tej organizacji an Izrael z 7 października 2023 roku. W wyniku ataku Hamasu zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do enklawy (50 zakładników nadal przebywa w Strefie Gazy, 20, według danych strony izraelskiej, wciąż żyje). W działaniach odwetowych Izraela zginęło ponad 61 tys. osób, a większość z 2,3 mln mieszkańców Strefy Gazy musiało uciekać ze swoich domów.

W marcu, po załamaniu zawieszenia broni zawartego przez Izrael z Hamasem 19 stycznia, Izrael całkowicie wstrzymał napływ pomocy humanitarnej do enklawy, co doprowadziło do gwałtownego pogorszenia się sytuacji humanitarnej. W maju pomoc, w ograniczonym zakresie, znów zaczęła docierać do Gazy, a w lipcu Izrael otworzył korytarze humanitarne i zgodził się na zrzuty pomocy organizowane przez państwa europejskie. Nadal jednak ilość żywności docierająca do Strefy Gazy ma być niewystarczająca. 

Beniamin Netanjahu, premier Izraela, zapowiedział niedawno okupację militarną całej Strefy Gazy, co budzi obawy, że sytuacja ludności cywilnej enklawy jeszcze się pogorszy. Okupacja ma zająć się od zajęcia miasta Gaza. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy

