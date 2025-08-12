Od tygodni organizacje humanitarne i Palestyńczycy alarmują, że sytuacja ludności cywilnej w Strefie Gazy uległa gwałtownemu pogorszeniu, a liczba ofiar głodu w enklawie, niemal całkowicie zniszczonej w wyniku działań militarnych Izraela zaczęła rosnąć.

Ile osób umiera w Strefie Gazy z głodu? Strona izraelska: Nie tyle, ile podaje Hamas

Według najnowszych danych przekazywanych przez Palestyńczyków od początku izraelskiej operacji odwetowej w Strefie Gazy z głodu zmarło 217 osób, w tym 100 dzieci. Tylko w lipcu z głodu miało – jak podaje strona Palestyńska – umrzeć ponad 100 osób.

Tymczasem COGAT w swoim raporcie twierdzi, że Hamas klasyfikuje jako ofiary głodu wielu Palestyńczyków, którzy cierpieli na liczne choroby co ma być „częścią skoordynowanej kampanii prowadzonej przez Hamas, by zdyskredytować Państwo Izrael i osiągnąć polityczne korzyści”.

Izraelska obecność wojskowa w Strefie Gazy Foto: PAP

COGAT miał zwrócić uwagę na widoczną różnicę między liczbą zgonów z powodu głodu podawaną przez kierowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia, a liczbą zgonów spowodowanych głodem opisanych szczegółowo w mediach i mediach społecznościowych. Tych pierwszych – jak zauważa strona izraelska – jest więcej.