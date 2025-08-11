Thunberg dodała, że 4 września statki, które wypłyną z Hiszpanii połączą się z drugą flotyllą, która wypłynie z „Tunezji i z innych portów”. „Mobilizujemy ponad 44 państwa do równoczesnych demonstracji i działań” – dodała aktywistka.

Inicjatywa, w której uczestniczy Thunberg nosi nazwę „Global Sumud Flotilla” – ma to być największa w historii cywilna operacja morska, w której uczestniczyć będą m.in. Flotylla Wolności i Globalny Ruch na Rzecz Gazy. Akcja ma na celu otwarcie morskiego korytarza humanitarnego do enklawy i zwrócenie uwagi opinii publicznej na – jak podkreślają organizatorzy – „ludobójstwo wobec Palestyńczyków”. Uczestnicy akcji mają przed jej rozpoczęciem przejść szkolenia z zakresu „protestu bez użycia przemocy”.

Nieudana próba przełamania blokady Strefy Gazy przez jacht Madleen

W czerwcu Thunberg znajdowała się na pokładzie jachtu Madleen, który podjął nieudaną próbę dotarcia do Strefy Gazy z symboliczną ilością żywności i lekarstw. Oprócz Szwedki jachtem płynęło jeszcze 11 aktywistów. Operatorem jachtu Madleen była Flotylla Wolności – międzynarodowa inicjatywa organizacji humanitarnych i propalestyńskich, której celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy poprzez dostarczanie pomocy humanitarnej drogą morską.