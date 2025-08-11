Rzeczpospolita
Greta Thunberg zapowiada „największą w historii” próbę przełamania blokady Strefy Gazy

„31 sierpnia podejmujemy największą w historii próbę przełamania nielegalnej izraelskiej blokady Gazy przy użyciu kilkudziesięciu łodzi, które wypłyną z Hiszpanii” - napisała na swoim profilu na Instagramie szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

Publikacja: 11.08.2025 09:09

Greta Thunberg

Greta Thunberg

Foto: REUTERS/Florion Goga

Artur Bartkiewicz

Thunberg dodała, że 4 września statki, które wypłyną z Hiszpanii połączą się z drugą flotyllą, która wypłynie z „Tunezji i z innych portów”. „Mobilizujemy ponad 44 państwa do równoczesnych demonstracji i działań” – dodała aktywistka.

Inicjatywa, w której uczestniczy Thunberg nosi nazwę „Global Sumud Flotilla”  – ma to być największa w historii cywilna operacja morska, w której uczestniczyć będą m.in. Flotylla Wolności i Globalny Ruch na Rzecz Gazy. Akcja ma na celu otwarcie morskiego korytarza humanitarnego do enklawy i zwrócenie uwagi opinii publicznej na – jak podkreślają organizatorzy –  „ludobójstwo wobec Palestyńczyków”. Uczestnicy akcji mają przed jej rozpoczęciem przejść szkolenia z zakresu „protestu bez użycia przemocy”. 

Nieudana próba przełamania blokady Strefy Gazy przez jacht Madleen

W czerwcu Thunberg znajdowała się na pokładzie jachtu Madleen, który podjął nieudaną próbę dotarcia do Strefy Gazy z symboliczną ilością żywności i lekarstw. Oprócz Szwedki jachtem płynęło jeszcze 11 aktywistów. Operatorem jachtu Madleen była Flotylla Wolności – międzynarodowa inicjatywa organizacji humanitarnych i propalestyńskich, której celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy poprzez dostarczanie pomocy humanitarnej drogą morską.

Po zajęciu jachtu przez izraelskich żołnierzy i skierowaniu go do portu w Izraelu, MSZ Izraela pisał w serwisie X, że „jacht selfie z »celebrytami« bezpiecznie płynie do brzegów Izraela”. MSZ Izraela zamieścił też nagranie, na którym widać aktywistów, z komentarzem: „Wszyscy pasażerowie jachtu selfie są cali i zdrowi. Dostali kanapki i wodę. Przedstawienie skończone”. Na profilu izraelskiego MSZ zamieszczono też wówczas zdjęcie Grety Thunberg, która znajduje się „w drodze do Izraela” i jest „w dobrym nastroju”.

61 tys.

Tylu Palestyńczyków zginęło w operacji odwetowej Izraela w Strefie Gazy

Oprócz Grety Thunberg na pokładzie jachtu była jeszcze m.in. Rima Hassan, francuska europarlamentarzystka palestyńskiego pochodzenia.

Po tym, jak jacht dotarł do portu Aszdod w Izraelu, Thunberg, podobnie jak inni aktywiści znajdujący się na jego pokładzie, została deportowana. 

Pomoc, którą wieźli do Strefy Gazy – jak poinformował Izrael – została wysłana do Gazy „prawdziwym kanałem humanitarnym”. 

Tragedia w czasie próby przełamania blokady Strefy Gazy w 2010 roku

W przeszłości, w czasie próby przełamania blokady Strefy Gazy przez Flotyllę Wolności doszło do tragedii – w 2010 roku izraelska marynarka wojenna podjęła akcję zbrojną przeciwko sześciu statkom próbującym przełamać blokadę Strefy Gazy. W trakcie abordażu na główny statek, MV Mavi Marmara izraelskich komandosów zaatakowali znajdujący się na statku aktywiści, na co Izraelczycy odpowiedzieli ogniem z ostrej amunicji. W efekcie zginęło dziewięciu pasażerów, a ok. 60 aktywistów zostało rannych. W czasie abordażu ucierpiało też 10 izraelskich żołnierzy. 

Po incydencie z 2010 roku relacje dyplomatyczne z Izraelem zerwała Turcja (wśród ofiar byli obywatele tureccy). 

Obecnie w Strefie Gazy od 7 października 2023 roku trwa izraelska operacja odwetowa po niespodziewanym ataku Hamasu na Izrael. W ataku tym zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 251 osób zostało uprowadzonych do Strefy Gazy w charakterze zakładników (w enklawie nadal znajduje się 50 zakładników, z czego, zdaniem strony izraelskiej, 20 nadal żyje). W działaniach odwetowych Izraela zginęło ok. 61 tys. Palestyńczyków, a niemal cała Strefa Gazy została obrócona w ruinę. Obecnie ludność enklawy doświadcza klęski głodu. W ciągu ostatniej doby pięć kolejnych osób, w tym dwoje dzieci zmarło w wyniku niedożywienia, a Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podaje, że od początku wojny z głodu w enklawie zmarło 217 osób, w tym 100 dzieci. Sytuacja mieszkańców Strefy Gazy pogorszyła się gwałtownie po tym, jak w marcu Izrael zablokował całkowicie napływ pomocy humanitarnej do Strefy Gazy (w maju pomoc, w ograniczonym zakresie, znów zaczęła napływać do enklawy). Zatrzymanie napływu pomocy humanitarnej było próbą wywarcia przez Izrael dodatkowej presji na Hamas. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy Osoby Greta Thunberg

