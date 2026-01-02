Prezydent Nawrocki w swoim orędziu udowodnił, że do Polaków można mówić poważnie, odpowiedzialnie, bez niepotrzebnych złośliwości czy złej energii i konfrontacyjności w stylu Kaczyńskiego. Jakaż to różnica wobec poprzednika, który przejdzie do historii polskiej polityki głównie swoim infantylizmem i małostkowością. I wobec lidera PiS, który w każdym wystąpieniu musiał kogoś obrazić. Nie było więc u Nawrockiego głupkowatego straszenia migrantami i grymasów wobec mniejszości, co tak często przydarzało się Andrzejowi Dudzie. Wyraźnie wystrzegał się „mówienia PiS-em”. I nawet, jeśli sam nie pisał swojego wystąpienia, to musiał dać autorom sygnał, by skupili się na treściach pozytywnych.

Reklama Reklama

Co mówił w orędziu Karol Nawrocki?

Paradoksalnie główne tezy wystąpień zarówno premiera, jak i prezydenta się pokrywały. Nawrocki wśród najważniejszych polskich celów wyliczył rozwój, bezpieczeństwo i lepsze życie obywateli. Wyraźnie podkreślił rolę gospodarki rynkowej i zapowiedziany udział Polski w G-20. To wyszczególnienie roli gospodarki ewidentnie bardziej było z Mentzena niż Kaczyńskiego. Zarazem odniósł się do kwestii sprawiedliwej redystrybucji bogactwa narodowego, umiejętnie ważąc argumenty w kwestiach gospodarczych i społecznych. Co ciekawe, nie było u niego zbyt wielu odwołań do polityki zagranicznej. Nazwisko Donalda Trumpa padło w orędziu tylko raz i to bez większych hołdów.

Co mówił w orędziu Donald Tusk?

Polski premier na tle prezydenta wyglądał jak polityk odrodzony. W orędziu Donalda Tuska nie było nawet śladu poczucia przegranej, która dominowała w obozie liberalnym po wyborczej klęsce Rafała Trzaskowskiego. Tusk chwalił polski sukces. Mówił o pozytywnym odbiorze Polski i planach na przyszłość. To – podobnie jak u Nawrockiego, acz bardziej konkretnie – rozwój, bezpieczeństwo i poprawienie życia obywateli. Kontynuacja budowy polskiej armii, inwestycje w infrastrukturę, Bałtyk (czyli energetyka), repolonizacja i odbudowa przemysłu, preferencje dla polskich firm w zamówieniach publicznych oraz „dokręcenie śruby przestępcom”.