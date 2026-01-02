Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe fotografie z Crans-Montana pojawiły się w mediach?

Jaką postawę w obliczu tragedii wyraził premier Donald Tusk?

Jakie kroki podjęły władze szwajcarskie po tragedii?

W noc sylwestrową – na skutek pożaru w jednym z barów w kurorcie narciarskim Crans-Montana w południowej Szwajcarii – zginęły dziesiątki osób. W mediach pojawiły się nowe informacje dotyczące tragedii oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia. Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk, który zapowiedział, że Polska jest gotowa udzielić specjalistycznej opieki części poszkodowanym.

Reklama Reklama

Szwajcaria: Są nowe zdjęcia z kurortu Crans-Montana, gdzie doszło do tragedii. To moment wybuchu pożaru?

Francuska telewizja BFM TV opublikowała zdjęcia zrobione w kurorcie narciarskim Crans-Montana, na których – według doniesień – może być widać moment wybuchu tragicznego pożaru. Na fotografiach zobaczyć można m.in. grupę ludzi świętujących w barze – kilka z nich trzyma nad głowami duże butelki szampana, każda z zapalonym zimnym ogniem.

Na jednym ze zdjęć widać, że ogień dotarł do sufitu, zapalając panele akustyczne wypełnione dźwiękochłonną pianką poliuretanową. Jak zauważają media, tego rodzaju panele nierzadko wykonane są z łatwopalnych tworzyw sztucznych. Pianka, o której mowa, posiada klasyfikację M4 – oznacza to właśnie, że jest wysoce łatwopalna.