Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób mężczyzna stawił czoła atakowi rekina?

Z jakimi skutkami zdrowotnymi wiązał się atak rekina dla mężczyzny?

Jakie jest zagrożenie atakiem rekina dla turystów?

Do ataku doszło w kwietniu 2024 roku na jednej z plaż na wyspie Tobago. Mężczyzna wypoczywał tam z żoną i przyjaciółmi. Po niemal dwóch latach leczenia zdecydował się zdradzić kulisy zdarzenia, które na zawsze zmieniło jego życie.

Reklama Reklama

Brytyjczyk o ataku rekina: Woda sięgała mi do pasa. Spojrzałem w dół – i zobaczyłem trzymetrowego rekina

66-letni Brytyjczyk Peter Smith spędzał ostatnie godziny urlopu na karaibskiej wyspie Tobago. Tuż przed odjazdem postanowił wykąpać się w morzu. Pozostał niedaleko brzegu. Jak mówi, woda sięgała mu najwyżej do pasa. Zupełnie nie spodziewał się zagrożenia, ponieważ na wyspie ataki rekinów były dotąd niespotykane.

– Nagle poczułem, jak coś bardzo ciężkiego uderza w moją nogę. Spojrzałem w dół i zobaczyłem rekina – był ogromny. Mógł mieć jakieś 3 metry. W takiej chwili twój mózg zaczyna pracować z prędkością tysiąca kilometrów na godzinę – opowiada Peter Smith w rozmowie z BBC News.