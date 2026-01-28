Prowadzący kanał youtubowy o nazwie „Duży w maluchu” zaprosił ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, by usiadł za kierownicą i podczas jazdy prowadził z nim wywiad. Spokojną przejażdżkę zakłócił incydent – szef resortu nie zatrzymał się przed przejściem, kiedy wkraczała na nie piesza – na nagraniu widać, jak postawiła nogę na białym pasie „zebry”.

„Proszę uważać” – pasażer ostrzegawczo zawiesił głos, dodając: „przejechałby pan prawie po tej pani”. Minister stwierdził, że „pani była jeszcze daleko” i pojechał dalej.