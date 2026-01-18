Rzeczpospolita
Wydarzenia
Pojawił się nowy trop w sprawie Iwony Wieczorek. Policja szuka białego cinquecento

„Związek z zaginięciem Iwony Wieczorek może mieć kierowca białego fiata cinquecento” - wynika z komunikatu zamieszczonego przez Komendę Stołeczną Policji. Funkcjonariusze zwracają się do każdego, kto może mieć o nim informację o pomoc w odnalezieniu mężczyzny.

Publikacja: 18.01.2026 13:50

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja zwraca się o pomoc w odnalezieniu kierowcy tego pojazdu

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Bartosz Lewicki

„Stołeczni policjanci nadal sprawdzają trop w sprawie zaginionej Iwony Wieczorek, który pojawił się w czerwcu ubiegłego roku. Dotyczy on pojazdu, który przemieszczał się 17 lipca 2010 r. o godzinie 5:07 w Gdańsku w rejonie Parku Reagana, który , jak następnie ustalono, przemieszczał się na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka” – napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie KSP. 

Policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy prowadzą tę sprawę, uzyskali informację, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego fiata cinquecento. „Informacje na temat pojazdu i jego kierowcy mogą pomóc w wyjaśnieniu tajemniczego zaginięcia sprzed 15 lat” – napisano w policyjnym komunikacie, zwracając się o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. 

Funkcjonariusze zaapelowali o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi poszukiwania pod nr tel. 573-934-910, bądź kontakt z najbliższą jednostką policji.

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Iwona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 r.. Miała wtedy 19 lat. Zniknęła, wracając z dyskoteki w Sopocie. Po kłótni ze znajomymi, ok. godziny 3:00 w nocy, Iwona wyszła z dyskoteki i zdecydowała się samotnie pójść do domu. Kamery miejskiego monitoringu nagrały ją o godz. 3.07, gdy kierowała się w stronę promenady nadmorskiej. Z Sopotu do domu miała kilka kilometrów.

Przed godziną czwartą nad ranem 19-latce rozładował się telefon, a o godz. 4.12 minęła wejście nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. Tam została zarejestrowana przez kamerę monitoringu. To ostatni zarejestrowany ślad.

