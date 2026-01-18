Aktualizacja: 18.01.2026 14:06 Publikacja: 18.01.2026 13:50
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja zwraca się o pomoc w odnalezieniu kierowcy tego pojazdu
Foto: Komenda Stołeczna Policji
„Stołeczni policjanci nadal sprawdzają trop w sprawie zaginionej Iwony Wieczorek, który pojawił się w czerwcu ubiegłego roku. Dotyczy on pojazdu, który przemieszczał się 17 lipca 2010 r. o godzinie 5:07 w Gdańsku w rejonie Parku Reagana, który , jak następnie ustalono, przemieszczał się na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka” – napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie KSP.
Czytaj więcej
Na zlecenie prokuratury, która prowadzi sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek, zabezpieczono teren wo...
Policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy prowadzą tę sprawę, uzyskali informację, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego fiata cinquecento. „Informacje na temat pojazdu i jego kierowcy mogą pomóc w wyjaśnieniu tajemniczego zaginięcia sprzed 15 lat” – napisano w policyjnym komunikacie, zwracając się o pomoc w odnalezieniu mężczyzny.
Funkcjonariusze zaapelowali o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi poszukiwania pod nr tel. 573-934-910, bądź kontakt z najbliższą jednostką policji.
Iwona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 r.. Miała wtedy 19 lat. Zniknęła, wracając z dyskoteki w Sopocie. Po kłótni ze znajomymi, ok. godziny 3:00 w nocy, Iwona wyszła z dyskoteki i zdecydowała się samotnie pójść do domu. Kamery miejskiego monitoringu nagrały ją o godz. 3.07, gdy kierowała się w stronę promenady nadmorskiej. Z Sopotu do domu miała kilka kilometrów.
Czytaj więcej
Poszukiwany od 12 lat jako świadek ws. zaginięcia Iwony Wieczorek mężczyzna rozpoznał się na film...
Przed godziną czwartą nad ranem 19-latce rozładował się telefon, a o godz. 4.12 minęła wejście nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. Tam została zarejestrowana przez kamerę monitoringu. To ostatni zarejestrowany ślad.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Około 1,5 promila alkoholu miał policjant Marcin J. po pięciu godzinach od zgwałcenia młodej podwładnej, o co je...
To miało być narzędzie poprawy bezpieczeństwa, a stało się symbolem największego konfliktu na warszawskich droga...
Prokuratura i sąd nie uznały, że policjantka zatrzymana z narkotykami zasługuje na surowy wyrok. Za ich posiadan...
Dwoje zaufanych współpracowników Mariana Banasia usłyszało zarzuty za pomoc w ujawnianiu mu tajnych informacji....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas