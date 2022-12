Od kilku dni śledczy sprawdzają teren wokół dawnej Zatoki Sztuki w Sopocie. Czynności, które prowadzone są na miejscu, zlecił Małopolski Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie, który bada sprawę Iwony Wieczorek.

Działania śledczych są według doniesień mediów coraz bardziej intensywne. Koparka wykopała dół przed budynkiem dawnej Zatoki Sztuki, a policja sprawdza studzienki kanalizacyjne znajdujące się w pobliżu obiektu. Przekopana została także plaża w pobliżu klubu.

Według doniesień „Faktu” na miejscu pojawił się Marcel Korkuś, nurek doświadczony w poszukiwaniu ciał zaginionych osób. Prokuratura nie potwierdziła jednak dotychczas tych doniesień.

Czytaj więcej Przestępczość Zaginięcie Iwony Wieczorek: Są zarzuty dla Pawła P. Pawłowi P., znajomemu Iwony Wieczorek, postawiono zarzuty dotyczące utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Funkcjonariusze przeszukują sopocką plażę przy pomocy psa tropiącego oraz wykrywaczy metalu.

Wcześniej Zatokę Sztuki opisywały media ze względu na sprawę przestępstw seksualnych Krystiana W. oraz innych osób, do których miało dochodzić na terenie klubu.

Prokuratura nie chce na razie ujawnić, czy zabezpieczenie terenu wokół Zatoki Sztuki ma związek ze śledztwem w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Do sprawy odniósł się jednak na antenie RMF FM Jacek Karnowski. Prezydent Sopotu przyznał, że „jestem przekonany, że jest to związane ze sprawą Iwony Wieczorek”.

W lipcu minęło 12 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Nad sprawą pracują prokuratorzy z Archiwum X, działającego w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Iwona Wieczorek zaginęła w Sopocie wracając nad ranem z dyskoteki. Do dziś nie ustalono co się z nią stało.