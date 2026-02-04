Aktualizacja: 04.02.2026 16:03 Publikacja: 04.02.2026 15:52
Ekspertka wyjaśnia mechanizmy arbitrażu inwestycyjnego
Wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego został zarejestrowany w 2024 roku przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych. Spór opiera się na zarzucie dyskryminacji inwestora w związku z przepisami regulującymi rynek aptek w Polsce.
Monika Hartung, radca prawny i wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy w rozmowie z Rynkiem Zdrowia wyjaśnia kwestie proceduralne arbitrażu. W jego ramach jedna strona składa obszerne pismo procesowe zwane memoriałem, w którym przedstawia fakty, argumentację prawną i dowody. W odpowiedzi na to druga strona składa kontrmemoriał. Następnie badana jest jurysdykcja trybunału, a dopiero później istota sporu i finalnie ewentualne kwestie odszkodowania.
Ekspertka wyjaśnia również, że sprzedaż udziałów w spółce Gemini nie musi wpływać na sam spór, jeśli spółka nadal pozostaje stroną postępowania. Ewentualne skutki mogą dotyczyć jedynie rozstrzygnięcia w zakresie kosztów. Reprezentacją Polski w sporze zajmuje się Prokuratoria Generalna.
