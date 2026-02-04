Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jabrzyk wygrał w sądzie. Zarząd województwa ma przedstawić warunki pracy dyrektora teatru w Kielcach

Jacek Jabrzyk, uznając, że został prawomocnie wybrany na dyrektora teatru w Kielcach, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność marszałka województwa. 4 lutego wygrał sprawę w sądzie.

Publikacja: 04.02.2026 16:26

Jacek Jabrzyk

Jacek Jabrzyk

Foto: PAP/Tomasz Wiktor

Jacek Cieślak

Jacek Jabrzyk, jak informowaliśmy pierwsi, w kwietniu 2025 r. wygrał konkurs na dyrektora Teatru im. Żeromskiego w Kielcach. Wcześniej pisaliśmy o próbie wpływania przez zarząd województwa świętokrzyskiego na członków komisji konkursowej.

Po wygranej Jabrzyka zarząd nie powołał go na stanowisko. Twierdził, że doszło do nieprawidłowości. Konkurs unieważnił i ogłosił kolejny (tę decyzję unieważnił wojewoda), do którego nie przystąpił żaden kandydat.

Czytaj więcej

Teatr im. Żeromskiego w Kielcach, widownia Dużej Sceny
Teatr
Ministerstwo Kultury chce przejąć Teatr im. Żeromskiego w Kielcach

Potem ministra kultury Marta Cienkowska wobec prawno-politycznego pata złożyła propozycję przejęcia przez ministerstwo teatru, który obecnie jest współprowadzony przez resort i województwo. Samorząd w głosowaniu sejmiku, zdominowanego przez Zjednoczoną Prawicę, propozycję ministry odrzucił.

Jacek Jabrzyk walczy o teatr w Kielcach

Jacek Jabrzyk, uznając, że został prawomocnie wybrany na dyrektora teatru, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność marszałka województwa. W treści skargi podnosił m.in., że nie przedstawiono mu warunków organizacyjno-finansowych koniecznych do podpisania umowy. I to właśnie w tej części WSA uznał dziś skargę za zasadną.

Reklama
Reklama

4 lutego odbyło się posiedzenie WSA. Jak poinformowała TVP3 Kielce, Jabrzyk wygrał sprawę w pierwszej instancji.

– Sąd w punkcie pierwszym zobowiązuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do przedstawienia skarżącemu Jackowi Jabrzykowi jako kandydatowi wyłonionemu w konkursie na stanowisko dyrektora teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach warunków organizacyjno-finansowych tej instytucji kultury, o których mowa w artykule 16 ust. 12 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (…) w terminie 14 dni od daty doręczenia organowi prawomocnego wyroku – poinformował Sylwester Miziołek, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Grzywna dla zarządu województwa

Sylwester Miziołek wyjaśnił również, że sąd oddalił skargę w części dotyczącej wniosku o zasądzenie, iż zarząd województwa dopuścił się czynności z rażącym naruszeniem prawa oraz o zasądzenie w związku z tym „sumy pieniężnej na rzecz pana Jabrzyka”, jak również „grzywny organowi”, czyli zarządowi województwa.

Czytaj więcej

Hanna Wróblewska
Teatr
Ministra Wróblewska: Wojewoda świętokrzyski skontroluje konkurs w teatrze w Kielcach

W punkcie 3 wyroku WSA zasądził od zarządu województwa świętokrzyskiego na rzecz Jacka Jabrzyka kwotę 597 zł tytułem zwrotu kosztów posiedzenia sądowego.

Wyrok jest nieprawomocny. W ciągu 14 dni jego pisemna wersja ma być dostarczona pełnomocnikom stron, którzy będą mieli możliwość wniesienia odwołań.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska świętokrzyskie Teatr im. Żeromskiego w Kielcach Jacek Jabrzyk
Anna Dymna w spektaklu Teatru TV "Królowa miłości" w reżyserii Moniki Czajkowskiej, mat. prasowe TVP
Teatr
Styczniowe premiery Teatru TV bez wyróżnień
Piotr Domalewski podczas pierwszej próby
Teatr
Piotr Domalewski po „Ministrantach” wraca do teatru dyskutować o polskich bohaterach
Anna Dymna w spektaklu Teatru TV
Teatr
Anna Dymna wróciła do Teatru TV. TVP VOD ma „Norymbergę" z Crowem na wyłączność
Europa (Andrzej Chyra) i Europa-dziewczynka (Claude Bardouil)
Teatr
„Europa” Warlikowskiego: a nie mówiłem, że jesteśmy mordercami i kanibalami?
Obsada nowego spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego (bez Andrzeja Chyry)
Teatr
„Europa” Krzysztofa Warlikowskiego. Cielecka, Chyra, Ostaszewska o krwawych tajemnicach Europy
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama