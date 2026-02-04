Jacek Jabrzyk, jak informowaliśmy pierwsi, w kwietniu 2025 r. wygrał konkurs na dyrektora Teatru im. Żeromskiego w Kielcach. Wcześniej pisaliśmy o próbie wpływania przez zarząd województwa świętokrzyskiego na członków komisji konkursowej.

Po wygranej Jabrzyka zarząd nie powołał go na stanowisko. Twierdził, że doszło do nieprawidłowości. Konkurs unieważnił i ogłosił kolejny (tę decyzję unieważnił wojewoda), do którego nie przystąpił żaden kandydat.

Potem ministra kultury Marta Cienkowska wobec prawno-politycznego pata złożyła propozycję przejęcia przez ministerstwo teatru, który obecnie jest współprowadzony przez resort i województwo. Samorząd w głosowaniu sejmiku, zdominowanego przez Zjednoczoną Prawicę, propozycję ministry odrzucił.

Jacek Jabrzyk walczy o teatr w Kielcach

Jacek Jabrzyk, uznając, że został prawomocnie wybrany na dyrektora teatru, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność marszałka województwa. W treści skargi podnosił m.in., że nie przedstawiono mu warunków organizacyjno-finansowych koniecznych do podpisania umowy. I to właśnie w tej części WSA uznał dziś skargę za zasadną.