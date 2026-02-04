Aktualizacja: 04.02.2026 17:31 Publikacja: 04.02.2026 16:26
Jacek Jabrzyk, jak informowaliśmy pierwsi, w kwietniu 2025 r. wygrał konkurs na dyrektora Teatru im. Żeromskiego w Kielcach. Wcześniej pisaliśmy o próbie wpływania przez zarząd województwa świętokrzyskiego na członków komisji konkursowej.
Po wygranej Jabrzyka zarząd nie powołał go na stanowisko. Twierdził, że doszło do nieprawidłowości. Konkurs unieważnił i ogłosił kolejny (tę decyzję unieważnił wojewoda), do którego nie przystąpił żaden kandydat.
Potem ministra kultury Marta Cienkowska wobec prawno-politycznego pata złożyła propozycję przejęcia przez ministerstwo teatru, który obecnie jest współprowadzony przez resort i województwo. Samorząd w głosowaniu sejmiku, zdominowanego przez Zjednoczoną Prawicę, propozycję ministry odrzucił.
Jacek Jabrzyk, uznając, że został prawomocnie wybrany na dyrektora teatru, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność marszałka województwa. W treści skargi podnosił m.in., że nie przedstawiono mu warunków organizacyjno-finansowych koniecznych do podpisania umowy. I to właśnie w tej części WSA uznał dziś skargę za zasadną.
4 lutego odbyło się posiedzenie WSA. Jak poinformowała TVP3 Kielce, Jabrzyk wygrał sprawę w pierwszej instancji.
– Sąd w punkcie pierwszym zobowiązuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do przedstawienia skarżącemu Jackowi Jabrzykowi jako kandydatowi wyłonionemu w konkursie na stanowisko dyrektora teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach warunków organizacyjno-finansowych tej instytucji kultury, o których mowa w artykule 16 ust. 12 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (…) w terminie 14 dni od daty doręczenia organowi prawomocnego wyroku – poinformował Sylwester Miziołek, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.
Sylwester Miziołek wyjaśnił również, że sąd oddalił skargę w części dotyczącej wniosku o zasądzenie, iż zarząd województwa dopuścił się czynności z rażącym naruszeniem prawa oraz o zasądzenie w związku z tym „sumy pieniężnej na rzecz pana Jabrzyka”, jak również „grzywny organowi”, czyli zarządowi województwa.
W punkcie 3 wyroku WSA zasądził od zarządu województwa świętokrzyskiego na rzecz Jacka Jabrzyka kwotę 597 zł tytułem zwrotu kosztów posiedzenia sądowego.
Wyrok jest nieprawomocny. W ciągu 14 dni jego pisemna wersja ma być dostarczona pełnomocnikom stron, którzy będą mieli możliwość wniesienia odwołań.
